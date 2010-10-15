Parkelerin Metalist'i Olin

Geçen kışı neyle hatırlıyoruz?

Galatasaray Cafe Crown'da olan 'Nalga skandalı'.

Geçen baharı nasıl hatırlıyoruz?

Final serisinde Fenerbahçe'nin zaferini..

Geçen yazı neyle hatırlıyoruz?

Dünya Basketbol Şampiyonası ile...

Şimdi sıra tekrar geldi lige.. Takımlara şöyle kısaca bir göz atalım..

Fenerbahçe Ülker: Semih, Ömer gibi yıldızları kaybetti ama performansından pekte fazla şey kaybetmedi. Real Madrid'in yıldızı Lavrinovic'le kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli takımda Oğuz, pota altının en büyük hakimi olacak. Fenerbahçe Ülker, yine bu sene de şampiyonluğun en büyük adaylarından.

Efes Pilsen: ‘Türk basketbolunun lokomotifi’. Ergin Ataman gitti. Yeni antrenörle daha fazla iş yapacak durumdalar. Ataman döneminde 'ölü' gibi sahada dolaşan(!) Rakocevic kendine geldi. Ersin Dağlı, Kerem Tunçeri-Gönlüm, Ender gibi yıldızlarla 4'lü finali şimdiden garantileyen takımlardan.

Galatasaray Cafe Crown: Geçen yıl yaşanan talihsiz olaylara sünger çekip yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılı takım, Oktay hoca ile yeni bir virajda. ULEB'de de ilk turu geçen takım, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile el ele gruptan çıktı. Haluk Yıldırım, Tutku Açık gibi tecrübeli oyunculara sahip Galatasaray, bu sene talihsiz(!) bir olay yaşanmazsa play-off'lara zorlanmadan kalacaktır.

Beşiktaş Cola Turka: Burak Bıyıktay yönetiminde çok fazla beklenilen performansı sergileyemeyen takımda şu günlerde farklı rüzgarlar esiyor. Futbol takımına Guti, Quaresma gibi yıldızları alan Başkan Yıldırım Demirören'in hedefi parkelerin yıldızını Türkiye'ye getirmek. Allen Iverson ile görüştüklerini her an dile getiren yönetim, bir sorun yaşanmazsa önümüzdeki günlerde dünyaca ünlü yıldız ile masaya oturacak. Iverson'un da gelmesiyle daha da güçlenecek Kartal, bu transfer sayesinde taraftarın da desteğini daha fazla arkasına alarak zirveyi zorlayacaktır.

MP Trabzonspor: 2. Lig'den bu sezon Beko basketbol Ligi'ne yükselen Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde sıkıntılı anlar yaşandı. Sezon bitiminde Galatasaray Cafe Crown'dan transfer edilen Evren Büker, kimseye haber vermeden(!) bordo-mavili ekip ile olan ilişkisini kesti ve eski takımı Galatasaray'a döndü. Bu olay üzerinde fazla durmayan bordo-mavili takımın Genel Direktörü Doğan Hakyemez "Her oyuncuyu getirebilirim" açıklamasının arkasında durdu ve bir çok yıldız oyuncuyu takıma kattı. (Bunların başında da Sırbistan Milli Takımı'nın yıldız oyun kurucusu Aleksander Rasic bulunuyor.)

Ve ayrı bir paragraf Olin Edirne Gençlik’e: Medical Park Trabzonspor ile birlikte 1. Lig’e çıkan Olin, bu sezon bir çok takımın canını yakacak bir ekip. Gökhan Taştimur yönetimindeki ekip maçlarını 2.500 kişilik bir salonda oynuyor. Ligin yeni ekiplerinden olmasına rağmen zorlu bir deplasman olacak görüntüsünde. Futbolda bir sezon Metalist Kharkiv fırtınası esiyordu. Korkulan bir deplasman takımı haline gelmişti. Olin Edirne Gençlik de basketbolun Metalist’i olacak kıvamda.

Ve tabii ki bunların yanında Faruk Akagün'lü Telekom, yılların eskitemediği Bandırma temsilcisi Banvit, ateşli taraftarlarıyla meşhur Pınar Karşıyaka, eski toprak TOFAŞ, Aliağa Pektim, OYAK Renault, Erdemir, Mersin BŞB, Antalya BŞB, ve Bornava...

Tüm bu takımları ele alınca çok zevkli, çekişmeli, heyecanlı, dolu tribünlü(!) maçlar izleyeceğiz gibi görünüyor.

O zaman ne diyoruz...

İyi ki varsın basketbol.

ayaycili@hurriyet.com.tr