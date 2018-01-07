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    Park kavgasında ayağından vuruldu...

    İHA
    07.01.2018 - 09:09 | Son Güncelleme:

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde park etme tartışmasında kavga çıktı. Bir kişi silahla vurularak yaralandı.

    Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1549 Sokakta meydana geldi. Bir iş yerinin önüne aracını park eden Mesut K. ile A.G., arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre tartışan iki kişi, yolda biraz ilerledi. Mesut K., yanındaki silahı çıkararak, A.G.’nin ayağına 5 el ateş etti. Ayağından aldığı 5 kurşunla yaralanan A.G., olay yerine yakın bir iş yerine sığınmaya çalışırken yere yığıldı. Zanlı ise elindeki silahla olay yerinden hızla uzaklaştı.

    Çevredeki esnaf yaralıya ilk müdahaleyi yaparak bir iş yerinin içine aldı ve durumu 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis de etrafta güvenlik önlemi ve zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.G.’yi Denizli Devlet hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

    “Zanlı yaklaşık iki saat sonra yakalandı”

    Yaralı olan A.G.’nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı yaralama olayı ile ilgili geniş çalışma yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.

    “Kurşunlama saniye saniye kameraya yansıdı”
    Park etme kavgasında çıkan tartışma ve silahlı kavgaya dönüşen olayda, kurşunların sıkıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kamerada, önce tartışan ve yürüme halinde olan iki kişiden biri, bir süre sonra elindeki silahla diğerinin ayağına sıktığı görülüyor.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: silah
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