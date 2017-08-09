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    Park halindeki araca ayı saldırdı 

    İHA
    09 Ağustos 2017 - 10:20Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 10:20

    Sivas'ın Zara ilçesinde park halindeki araca saldıran ayı aracı kullanılmaz hale getirdi.

    Zara'da ormanlık alana arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Zara Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Çaygöz aracını park ettikten bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte aracın yanına geldi.

    Aracı parçalanmış ve tekerlekleri kesilmiş halde bulunan Çaygöz ve arkadaşları büyük şok yaşadı. Aracın camını kırarak içeri giren ayı aracın koltuklarını parçaladı.

    Aracın içerisinde yiyecek arayan ayının tekerleklerini de pençeleriyle parçaladığı görüldü. Aracın halini görünce şaşıran Çaygöz daha sonra parçalanan aracı cep telefonu ile kaydetti.

    Etiketler: Sivas , Zara , otomobile giren ayı
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