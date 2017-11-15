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    Park etmeye çalışırken 10 metrelik uçurumdan düştü

    İHA
    15.11.2017 - 06:53 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beykoz’da bir restoranın otoparkına park etmeye çalışan lüks jeepin sürücüsü, aracıyla birlikte 10 metrelik uçurumdan düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

    Olay, saat 22:30 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Koza Sokak üzerinde meydana geldi. Bir restorana ait otoparka park etmeye çalıştığı esnada sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KV 5355 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü.

    Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araç sürüsünün araçta sıkıştığını gören sağlık ekipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç sürücüsüne burada yapılan ilk müdahale sonrası Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan 10 metre yükseklikten düşen lüks jeep içerisinde de alkol şişelerinin olduğu görüldü.Araç daha sonra olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.
    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: uçurum , park etmek
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