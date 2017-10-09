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    Park etmek isterken 3 metrelik boşluğa düştü

    Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
    09.10.2017 - 19:25 | Son Güncelleme:

    ISPARTA’da, Birsen Ö.’nün park etmek isterken kontrolünü kaybettiği otomobil bir işyerinin önündeki 3 metrelik boşluğa düştü.

    Doğancı Mahallesi eski Devlet Hastanesi Acil Servisi karşısında saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Birsen Ö. 07 AJS 84 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın alt katında bulunan işyerinin önündeki 3 metrelik boşluğa düştü.

    Kazayı görenler otomobildeki sürücüyü çıkardı. Kazadan yara almadan atlatan sürücü yaşadığı olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı.

    Kaza sonrası otomobil ve işyerinde hasar meydana geldi. Otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

    Etiketler: araba , park , Isparta
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