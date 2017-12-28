Park Caddesi'ne yatay mimari

Şehrin içinde yeni bir şehir gibi yükselen çok katlı rezidanslarda binlerce insan kapı komşusunu tanımamaktan şikayetçi. Son yıllarda Ankaralılar tarafından dile getirilen çok katlı sitelerin dezavantajları inşaat şirketlerinin butik projelere yönelmesini sağladı. Ankara’da mahalle konseptinde tasarlanan az katlı yatay projeler eski komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırarak hane sakinlerinin çocukluklarına duyduğu özlemi bugünün konforu ile sunmayı vaat ediyor.



DEĞERLENİYOR

Son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcıların konuta yönelirken öncelikle kazanç odaklı hareket ettiğini ifade eden gayrimenkul değerleme uzmanları, Ankaralıların Park Caddesi gibi cazip bölgelere yöneldiğini söyledi. Bölgede proje geliştiren İMY Yapı yetkilileri, “Son 10 yılda ulaşım akslarının artırılması, nitelikli konut projelerinin çoğalması ile birlikte düşünüldüğünde Park Caddesi’ndeki gayrimenkullerin değerinin artması butik projelerin öncelikli tercih haline gelmesini sağladı. Bölgede bulunan Vivendi projesi, değerini katbekat artıracak yatırım potansiyeli ile gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından öneriliyor. Yaklaşık 4 bin metrekare peyzaj alanı, 18 adet 4+1, 3 adet bahçe dubleks ve 3 adet çatı dubleks tipi ile geniş ailelere hitap eden Vivendi projesi, Ankara’nın en prestijli okullarına olan yakınlığı ile de öğrencilere ve velilere büyük avantaj sağlıyor. Güvenliğin en çok önem verilen konuların başında geldiği projede, 24 saat özel güvenlik hizmetinin yanında her daireye özel depolama alanı, geniş peyzaj alanı gibi ayrıcalıklar bulunuyor” dedi.



AKILLI EV SİSTEMİ

Projede dairelerin akıllı ev sistemleriyle donatıldığını belirten yetkililer, “Vivendi projesi, önemli bölümü Avrupa’dan ithal malzeme ve donatılar sayesinde girişinden itibaren kalitesini hissettiriyor. Ankara’nın en nezih bölgelerinden Park Caddesi’nde inşa edilen Vivendi projesi modern çizgilere sahip” dedi. Projenin inşaatın başından bu yana büyük ilgi gördüğünü ifade eden yetkililer, projenin tamamlandığını ve oturumun başladığını belirtti.



GELİŞİM SÜRECEK

Türkiye ortalamasına göre kişi başına düşen yüksek milli gelir ve bölgedeki kamu sektörünün ağırlığının yanında sabit gelirli ve iş güvencesi olan nüfusun yoğunlukta olmasının Ankara’daki konut piyasasını güçlü kılan temel etkenler arasında olduğunu söyleyen İMY Yapı yetkilileri, 2018 yılında da Park Caddesi’nin gelişimini devam ettireceğini ve şehrin batısının odak noktası haline geleceğini ifade etti.