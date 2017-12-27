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    Paris’teki sığınmacılar yaşam savaşı veriyor

    İHA
    27.12.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Paris’deki Saint Martin Kanalı kenarında kurdukları çadırlarda kalan sığınmacılar kış dolayısıyla zor günler geçiriyor. Sığınmacılar, geleceğe yönelik ümitsiz bir bekleyiş içindeler.

    PARİS’in Chapelle semtinde sığınmacılar tarafından kurulan ve kentin en büyük ve kalabalık barınma kampı olarak adlandırılan kampın, çevredekilerin şikayeti üzerinde polis tarafından kaldırılmasıyla kamp yakınındaki Saint Martin Kanalı çevresine kurdukları çadırlarda sığınmacılar yaşam mücadelesi veriyor.

    Paris Belediyesi’nin Saint Martin Kanalı kenarına ve çevresine evsizlerin çadır kurmamaları için aldığı barikat önlemlerini aşıp çadır kuran çoğunluğu Afgan ve Pakistanlı sığınmacıların yaşadığı çadırların da her an kaldırılma ihtimali bulunuyor.

    Paris’teki sığınmacılar yaşam savaşı veriyor

    DON KİŞOT’TAN ÇAĞRI
    Bir kaç yıl önce evsizleri korumak için Fransız bir genç, Don Kişot adlı derneği kurarak o yıllarda çeşitli sosyal kurumlardan elde ettiği çadırlarla kanal boyunca çadır kent kurmuş ve “Evsizliğin sokakta yatmanın ne olduğunu anlamanız için bir gece sizler de çadırda konaklayın“ sloganıyla evsizlere destek olmuştu. Bugünlerde böyle bir kuruluşun Paris’teki evsiz sığınmacılara destek olduğu söylenemez. Kanal boyunca veya kanal üzerindeki köprülerin altına kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veren Afgan, Pakistan ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacılar soğukta zor şartlar altında yaşıyor.

    Paris’teki sığınmacılar yaşam savaşı veriyor

    SIĞINMA HAKKI VERİLMEDİ
    Çadırda yaşayan Afganlı ve Pakistanlı göçmenler, ne yapacaklarını bilmediklerini ve şaşkın durumda olduklarını belirtti. İngiltere’ye gitmek üzere Manş Denizi yakınındaki Calais'de kampların dağıtılması sonrası Paris’e gelen ve tüm ümitlerinin İngiltere’ye geçmek olduğunu belirten sığınmacılar, İngiltere’ye gidemedikleri gibi Fransa’nın da kendilerine henüz sığınmacı hakkı vermediğini söyledi. Sığınma hakkı olmayan göçmenlerin çalışma hakları da bulunmadığı için çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor.

    Paris’teki sığınmacılar yaşam savaşı veriyor

    TEK KİŞİLİK ÇADIRDA 24 SAAT
    Saint Martin Kanalı boyunca farklı köşelere yerleşerek ve genellikle aynı ülkeden olanların bir arada kamp kurduklarını ifade eden sığınmacılar bir arada kalmanın can güvenliği açısından zorunlu olduğunu belirtti. Tek kişilik çadır içerisinde 24 saat geçirdiklerini aktaran sığınmacılar “Çadır bizim evimiz ama her an belediye polisle gelip kaldırabilir. Bugün buradayız yarın bilemeyiz” diye konuştu.

    Etiketler: Paris sığınmacılar , evsizler
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