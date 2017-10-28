Paris'te üniversite öğrencilerine 'zengin sevgili bulma' sitesinin reklamına yasak

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Helene Bidard, reklamın fuhuşu teşvik ettiğini söyledi.

Bidard "Küçük yaştakiler tarafından da görülebilecek bu reklamın bir kamu düzeni sorunu olması yanı sıra, bu site kadınlara hakaret" dedi.

Gezici billboardlarda yer alan RichMeetBeautiful adlı sitenin reklamı ünlü Sorbonne Üniversitesi'nin kampüsü yakınlarında yapılıyordu.

Reklamda birbirine sarılan bir çiftin yanında "Romantizm, tutku ve 0 öğrenim kredisi, bir sugar daddy ya da sugar mama ile çıkın" yazıyor.

"Sugar daddy" veya "Sugar mama", yaşlı ve zengin sevgilileri tanımlamak için kullanılan İngilizce bir terim.

Fransa'da Öğrenci Derneği FAGE de siteyi belediyeye "fuhuşa teşvik ettiği" gerekçesiyle şikayet etmişti.

'NORMAL BİR ÇÖPÇATAN SİTESİYİZ'

Sitenin Norveçli kurucusu Sigurd Vedal ise amaçlarının tüm diğer çöpçatan siteleri insanların birbiriyle iletişim kurmasını sağlamak olduğunu savundu.

Sigurd Vedal, reklamın geçen ay Brüksel'de aldığı tepkiler üzerine de, "fuhuşa teşvik" suçlamasını reddetmişti. Vedal Belçika televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu klasik bir yanlış anlama. Biz normal bir çöpçatan sitesiyiz" demişti.