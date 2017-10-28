Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Paris'te üniversite öğrencilerine 'zengin sevgili bulma' sitesinin reklamına yasak

    Paris'te üniversite öğrencilerine 'zengin sevgili bulma' sitesinin reklamına yasak

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Fransa'nın başkenti Paris'te, "öğrencilere eğitim masraflarını karşılamak için zengin sevgili bulmayı" vadeden bir çöpçatan sitesinin reklamları belediyenin kararıyla kaldırıldı.

    Pariste üniversite öğrencilerine zengin sevgili bulma sitesinin reklamına yasak

    Paris Belediye Başkan Yardımcısı Helene Bidard, reklamın fuhuşu teşvik ettiğini söyledi.

    Bidard "Küçük yaştakiler tarafından da görülebilecek bu reklamın bir kamu düzeni sorunu olması yanı sıra, bu site kadınlara hakaret" dedi.
    Gezici billboardlarda yer alan RichMeetBeautiful adlı sitenin reklamı ünlü Sorbonne Üniversitesi'nin kampüsü yakınlarında yapılıyordu.
    Reklamda birbirine sarılan bir çiftin yanında "Romantizm, tutku ve 0 öğrenim kredisi, bir sugar daddy ya da sugar mama ile çıkın" yazıyor.

    "Sugar daddy" veya "Sugar mama", yaşlı ve zengin sevgilileri tanımlamak için kullanılan İngilizce bir terim.

    Fransa'da Öğrenci Derneği FAGE de siteyi belediyeye "fuhuşa teşvik ettiği" gerekçesiyle şikayet etmişti.

    'NORMAL BİR ÇÖPÇATAN SİTESİYİZ'

    Sitenin Norveçli kurucusu Sigurd Vedal ise amaçlarının tüm diğer çöpçatan siteleri insanların birbiriyle iletişim kurmasını sağlamak olduğunu savundu.

    Sigurd Vedal, reklamın geçen ay Brüksel'de aldığı tepkiler üzerine de, "fuhuşa teşvik" suçlamasını reddetmişti. Vedal Belçika televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu klasik bir yanlış anlama. Biz normal bir çöpçatan sitesiyiz" demişti.

    Pariste üniversite öğrencilerine zengin sevgili bulma sitesinin reklamına yasak

    Etiketler: çöpçatan sitesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri