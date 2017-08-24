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    Paris'te çifte mutluluk

    Cansu ŞİMŞEK
    24 Ağustos 2017 - 23:34Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:35

    Fransa’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Adar’a, zafer sonrası evlilik teklifi aldığı Erdem Yiğit’le Eyfel’i gezerken ulaştık. Aynı zamanda öğretmen olan Adar, “Öğrencilerim umarım beni izlemişlerdir” dedi.

    MİNİKLER ve yıldızlar kategorilerinde güreş antrenörlüğü yapan Erdem Yiğit, karşılaşmanın bitiminden sonra Türk bayrağı ile salonda tur atan milli güreşçinin önünde diz çökmüş ve milli sporcu Yasemin Adar da yüzüğü parmağına takarak Yiğit’e sarılmıştı. İki mutluluğu bir arada yaşayan Yasemin Adar, dün hocalarından izin alarak Paris’in tadını çıkardı. Şaşkınlığını hâlâ üzerinden atamadığını söyleyen milli güreşçi, “Aklımda Paris’te sadece mindere çıkıp savaş vermek vardı. Meğer benden habersiz, evlilik teklifi organizasyonu yapılmış. O anda nasıl bir tepki vereceğimi bilemedim. Hayatımın en güzel ve en mutlu gününü yaşadım” dedi.

    Erdem Yiğit de duygu dolu anları şöyle anlattı: “Ben Paris’e sadece evlilik teklifi etmek amacıyla gittim. Yani Yasemin karşılaşmayı kazanamasaydı da bu teklifi edecektim. Fransa’daki ekibin ve güvenlik güçlerinin yardımlarıyla bu sürprizi hazırlayabildim. Mutluluğumuz ikiye katlandı.”

    Pariste çifte mutluluk


    HENÜZ ALTI SENEDİR MİNDERDE
    İlk kez beden eğitimi öğretmeni sayesinde sporla tanışıp, atletizmin birçok dalını denediğini anlatan Adar, “Beden eğitimi öğretmenim her zaman benim idolüm oldu. Hep onu örnek aldım. ‘Gelecekte bu mesleği yapmam gerek’ dedim ve öğretmen olabilmek için Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’na gittim. Aynı dönemlerde gülle atmada Türkiye üçüncüsü oldum” dedi. Bugün kadınlar 75 kiloda dünya şampiyonu unvanını taşıyan Adar’ın güreşle tanışması ise hayli geç yaşta olmuş: “25 yaşındayım ve her ne kadar birçok atletizm branşını denemiş olsam da henüz 6 sene önce güreşe başladım. Hatta başladığımda gençlerde son senemdi, hep büyüklerde yer aldım.”

    SOSYAL MEDYA HESAPLARI BENİM DEĞİL
    Yasemin Adar, aynı zamanda bir beden eğitimi öğretmeni. “Asıl görev yerim olan Niğde’deki Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğrencilerime herkes tam destek. Şu an geçici görev yerim Edirne’de de umarım öğrencilerim beni izlemişlerdir” diyen genç sporcu sosyal medyada da adına açılan birçok hesap olduğunu fakat bunların kendisiyle ilgisi olmadığını kaydetti.

    Etiketler: Yasemin Adar , Güreş , gazetehaberleri
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