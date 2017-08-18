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    Paris’te 2459 sığınmacının kaldığı kamp boşaltıldı

    AA
    18 Ağustos 2017 - 14:02Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 14:06

    Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan, sığınmacıların kendi imkanlarıyla kaldıkları Porte de la Chapelle kampı boşaltıldı.

    FRANSA Göç ve Göçmen Kurumu’nun verdiği bilgiye göre, Porte de La Chapelle bölgesindeki kampta yaşayan 2 bin 376 erkek, 60 kadın, 23 çocuk, Paris ve çevresindeki 18 spor salonuna yerleştirildi. Toplam 2 bin 459 sığınmacının nakli, Paris’te son iki yılda yapılan 35’inci operasyon oldu. Kampı boşaltma sırasında 350 polisin görev aldığı ve 30 otobüs kullanıldığı bildirildi.
    Kampın bulunduğu bölgede yer alan ve sadece 50 kişi kapasiteli merkez, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Pek çok sivil toplum örgütü ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümeti, sığınmacıların içinde yaşadığı kötü koşullar dolayısıyla eleştiriyor. Kampta daha çok Afganistan, Sudan, Somali ve Eritre asıllı sığınmacılar bulunuyordu.

    Paris’te 2459 sığınmacının kaldığı kamp boşaltıldıParis’te 2459 sığınmacının kaldığı kamp boşaltıldıParis’te 2459 sığınmacının kaldığı kamp boşaltıldıParis’te 2459 sığınmacının kaldığı kamp boşaltıldıParis’te 2459 sığınmacının kaldığı kamp boşaltıldıParis’te 2459 sığınmacının kaldığı kamp boşaltıldı





    Etiketler: sığınmacı , Mülteci , FRANSA , Paris
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