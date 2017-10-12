Paris'e 2030’dan itibaren dizel ve benzinli araç girişi yasak

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Paris’te benzinli ve dizel tüm fosil yakıtlı araçların kente girişi yasaklanıyor. Fransa’nın ünlü başkenti fosil

yakıtlı otomobillerin şehre girişini 2030 yılından önce yasaklamayı planlıyor.

Kentin ulaştırma politikaları sorumlusu Christophe Najdovski, fosil yakıtlı araçların sera gazı salınımına yol açan ana faktörlerden biri olduğunu belirterek, “Bu projeyle amacımız Paris’teki sera gazı salınımını azaltmak” dedi. Karar elektrikli araçları kapsamayacak.

YÜZDE 95’İ ETKİLENİYOR

Fransa Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot ise geçtiğimiz aylarda ülke genelinde 2040’a kadar tüm benzin ve dizel yakıtlı araçların satışını yasaklayarak, 2050’de sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmayı planladıklarını açıklamıştı.

Böylece Paris kararı 10 yıl geri çekmiş oldu. 2017’nin ilk yarısında Fransa genelinde satılan tüm araçların yüzde 95.2’sini fosil yakıtlı araçlar oluşturuyor. 2016 verilerine göre, 66 milyon nüfuslu Fransa’da 32 milyon araç bulunuyor. Parislilerin birçoğu otomobil sahibi olmak yerine toplu taşıma, bisiklet gibi araçları kullanmayı tercih ediyor.









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