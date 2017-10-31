Pardus nedir? Pardus nasıl kullanılır?

Pardus, kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte birçok kişinin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Linux tabanlı kullanımı sayesinde açık kaynaklı özgür yazılımların ortaya çıkmasına olanak sağlayan Pardus, kamu kurumlarında kullanılmaya başlandı. Peki, TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği Pardus nedir ve nerelerde kullanılmaktadır? İşte, işletim sistemi hakkında detaylı bilgiler

PARDUS NEDİR?

İşte, yerli işletim sistemi PARDUS'un resmi internet sitesinde yer alan tanımı;

PARDUS, Debian GNU/Linux temelli açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kolay kurulabilmektedir. Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus’un rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam ettirilmektedir.

Pardus’un, kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan açık kaynak kodlu alt projeleri bulunmaktadır. Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP), ULAKBÜS Bütünleşik Üniversite Sistemi bunların başlıcalarıdır.

Pardus, bir Linux dağıtımı olmanın yanı sıra, kamuda açık kaynak ve özgür yazılımların yaygınlaştırılması, ülkemizdeki açık kaynak / özgür yazılım ekosisteminin geliştirilmesi çabaları ile birlikte bir projeden daha çok bir program haline gelmiştir. Pardus şemsiyesi altında özgün projeler şeffaf bir şekilde geliştirilerek özgür yazılım dünyası ile paylaşılmaktadır.

PARDUS işletim sistemi kurumun resmi internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir.