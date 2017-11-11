Parayla saadet olur mu?

ALMANYA’da insanların yüzde 67’si bu düşünceyi paylaşıyor.

Alman Posta Kurumu (Deutsche Post) adına yapılan bir kamuoyu yoklaması sonucu hazırlanan Mutluluk Atlası’na bakıyorum.

Bunun hiç de öyle olmadığını görüyorum.

Almanya’da günümüzde işsizlik 1960’lı yılardan beri en düşük seviyededir.

Çalışanların sayısı Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinin en üst düzeyindedir.

Asgari ücret yasal düzenlemelerle daha önceki yıllara nazaran önemli ölçüde artırılmıştır.

Almanya’da Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), yani kişi başına düşen milli gelir, daha önceki yıllara nazaran önemli ölçüde artış göstermektedir.

Böyle olduğu halde Almanların mutluluğu bu yıl geçen yıla nazaran daha da azalmıştır.

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Mutluluk Atlası’na göre Almanya’nın en mutlu insanları ülkenin kuzeyinde yaşamaktadır.

Mutluluk skalasında Schleswig-Holstein Eyaleti ilk sırada yer almaktadır.

Oysa ki Kuzey Denizi’ne açılan bu eyaletteki insanların geliri eski Batı Almanya olarak bilinen Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki eyaletlerde yaşayanlarınkinden daha düşüktür.

Ama buna rağmen mutluluk sıralamasında başta gelmektedir Schleswig-Holstein.

65 yaşın üzerindekiler arasında ise mutluluk hissi daha da yükseltir bu eyalette.

Hem de gelirleri daha düşük olduğu halde.

Bu da çok açık bir biçimde yalnız parayla mutluluk olmayacağını, yani paranın mutluluk hissi için tek belirleyici unsur olmadığını ortaya koymaktadır.

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Mutluluk skalasında komşu eyalet Hamburg ikinci sırada yer almaktadır.

Baden, Hessen, Kuzey Bavyera ve Güney Bavyera da Almanya’da mutluluğun yüksek olduğu bölgelerdir.

Bu bölgeler Almanya’nın en zengin eyaletlerinde yer almaktadır.

Tarihe karışan ve eski Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerle eski eyaletler arasındaki uçurum birleşmeden bu yana geçen 27 yıl içinde büyük ölçüde kapatıldığı halde, yeni eyaletler Mutluluk Atlası’nın son sıralarında yer almaktadır.

Son sıraları Thüringen, Berlin, Saksonya, Mecklenburg Vorppommern, Brandenburg ve Saksonya Anhalt Eyaletleri paylaşmaktadır.

Ama her şeye rağmen yeni eyaletlerde yaşayanların mutluluk hissi son yıllarda belirgin bir biçimde artmaya başlamıştır.

Özellikle ekonomik alanda hala dağlar kadar fark olsa da mutluluk hissindeki farklılık büyük ölçüde kapanmaktadır.

Bu aranın daha hızlı kapanması için Hamburg’da doğan ancak, çocukluğunu, gençliğini eski Doğu Almanya’da geçiren ve iki Almanya’nın birleşmesi döneminde politikaya atılan Almanya’nın şu andaki Başbakanı Angela Merkel de yoğun çaba göstermektedir.

Ancak diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Avrupa’nın lokomotifi olarak bilinen Almanya mutluluk skalasında arzu edilen yerde değildir.

Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, gibi İskandinav ülkeleri mutluluk skalasının ilk sıralarını paylaşmaktadır.

İsviçre de öyle.

Almanya ise Mutluluk Atlası’nın ancak 9’uncu sırasında yer almaktadır.

Hem de Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip olduğu halde.