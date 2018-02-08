Parayı 'eldenciler' alıyor...Çete liderini bile dolandırmışlar

Nüfus bilgilerinin FETÖ Terör Örgütü tarafından çalındığını söyleyen ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı A.D., Silivri’de yaşayan M.A’yı arayarak önce 150 bin lira para istedi. Bunun üzerine M.A. parayı çete üyesine gönderdi. Dolandırıcı A.D. tekrar mağdur M.A.’yı arayarak 70 bin lira daha istedi. Mağdur M.A. bu parayı da örgüt üyelerine teslim etti. Dolandırıcının üçüncü defa para istemesi üzerine şüphelenen M.A. durumu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti.

PARAYI ELDENCİLER ALIYOR!

Çalışma başlatan Jandarma ekipleri, önce parayı almak için buluşma yerine gelen ve “Eldenci” olarak tabir edilen F.A. isimli bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheli F.A.’nın yakalanmasından sonra soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, yaptıkları takip neticesinde örgüt liderinin Şanlıurfa’da yaşayan A.D. olduğunu belirledi. Şüpheli A.D.’nin rastgele aramalar yaparak dolandıracağı kişileri tespit ettiği, mağdurların güvenini kazanmak için kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma, çete üyelerinin olaya gizlilik süsü vererek mağdurun konuyu başkalarına anlatmasını engellediği, mağdurları ikna ettikten sonra “Eldenci” olarak tabir edilen diğer örgüt üyelerinden birini sivil polis olarak tanıtıp parayı alması için gönderdiği tespit edildi. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa’da yaşayan örgüt lideri A.D. ve örgütün işlerini takip eden M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A.’yı İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon, SİM kartı, bankamatik kartları, altın, para ve sürücü belgeleri ele geçirildi. Örgüt üyelerinin FETÖ ismini kullanarak her mağdur için farklı teknikler kullandığı, kimine “bankadaki paranızı çekecekler”, kimine “ev tapunuzu ele geçirdiler”, kimine de “kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var evinizi arayacağız” diyerek dolandırdığı tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİ DE DOLANDIRILMIŞ

Şüphelilerin ifadesini alan Jandarma ekipleri “eldenci” olarak tabir edilen bir şüphelinin, örgüt lideri A.D.’yi de dolandırdığını ortaya çıkardı. İddiaya göre A.D., mağdur M.A.’dan istediği ilk 150 bin lirayı “eldenciye” teslim etmesini istedi. Parayı alan “eldenci” bu parayı örgüt liderine teslim etmedi. Bunun üzerine A.D., mağduru arayıp 70 bin lira daha istedi. Örgüt lideri Şanlıurfa’dan bir eldenci gönderip parayı aldırdığı ortaya çıktı. Şüpheli yedi kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yakalanması sonucu dört dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, iki dolandırıcılık olayı da engellendi.