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    Ters rüzgara kapılınca... Yüksek gerilim hattında ölüm kalım savaşı

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 10:07 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta yamaç paraşütü yapan genç kadın, ters rüzgara yakalanmasıyla yüksek gerilim hattına takıldı. Yüksek gerilim hattında 2 saat ölüm kalım savaşı veren kadın paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre, olay Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Akçakoyunlu mevkisinde meydana geldi. Narlı Mahallesi'nden havalanan 22 yaşındaki Nurcan Kaya, kullandığı yamaç paraşütü ile Akçakoyunlu Mahallesi'nde inişe geçti. Çimento fabrikası yakınlarındaki boş alana inmek istediği sırada ters rüzgara yakalanan Kaya, bölgeden geçen yüksek gerilim hattına takıldı.

    Ters rüzgara kapılınca... Yüksek gerilim hattında ölüm kalım savaşı

    İlk şoku atlatan Kaya, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 saat boyunca yüksek gerilim hattında mahsur kalan Kaya'yı kurtarmak için seferber oldu. Elektrik akımının kesilmesiyle birlikte itfaiye merdiveniyle Kaya'ya ulaşan ekipler, paraşütün iplerini kesti. İtfaiye sepetiyle aşağı indirilen Kaya'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

    Ters rüzgara kapılınca... Yüksek gerilim hattında ölüm kalım savaşı

    Yaşadığı kazayı yaralanmadan atlatan genç kadının arkadaşları, birbirlerine sarılarak arkadaşlarının kurtulmasını kutladılar. 

     

    Etiketler: paraşütçü , kahramanmaraş
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