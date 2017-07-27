MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Parasını isteyen papaza 3 kadın tecavüz etti

    Parasını isteyen papaza 3 kadın tecavüz etti

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 00:20Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 00:21

    Zimbabve'de parasını almak için borç verdiği kadının evine giden papaz, 3 genç kadının tecavüzüne uğradı. 21 yaşındaki Sandra Ncube, 23 yaşındaki Riamuhetsi ve 25 yaşındaki Mongive Mpofu isimli üç kadın, parasını vermek için eve çağırdıkları papazı önce yere yatırıp bağladı, ardından yatak odasına götürüp tecavüz etti.

    Mağdur olan papazın mahkemedeki avukatı Petros Shoko'nun talebi üzerine tecavüze uğrayan papazın ismi gizli tutuldu.

    PAPAZA ZORLA SAHİP OLDULAR

    Avukat mahkemede şunları söyledi : Müvekkilim kadınlardan bir tanesine borç para vermişti. Borcunun ödenmesini isteyen papaz kadınlar tarafından içeri davet edildi. Kadınlardan bir tanesi papazı belinden tutup yere yatırıken bir diğeri zorla papazın pantolonunu indirdi.

    İki kadın, papazı çıplak bir şekilde yatağa yatırıken üçüncü kadın ise, papaz ile isteği dışında zorla ilişkiye girdiler.

    TECAVÜZÜ KABUL ETMEDİLER

    Kadınlar çıkarıldıkları mahkemede papaza tecavüz ettiklerini kabul etmemelerine rağmen papaza, fiziksel saldırıda bulunduklarını kabul ettiler.

    "HER ZAMAN BANYO YAPARKEN İZLERDİ"

    Kadınlardan Mlauzi mahkemede yaptığı açıklamada, "Papazın banyo yaparken kadınların etrafında dolanıp izlemek gibi bir alışkanlığının olduğunu ve papazın, her zaman banyo yaparken banyosuna girerek kendisini izlediğini" söyledi.

    Parasını isteyen papaza 3 kadın tecavüz etti

    "PAPAZ UYARILMAYI TECAVÜZ OLARAK ALGILADI"

    Papazın uyarılmayı tecavüz olarak algıladığını söyleyen Mlauzi, "Papazın kendisine heycan duymadığını ve inancı gereği kendisine dokunmadığını söyemesi üzerine, papazın gerçekten uyarılma problemi yaşayıp yaşamadığını görmek için papaz ile fiziksel temas kurmaya çalıştığını ve papazın uyarıldığını görmek kendisinin ve arkadaşlarının görmek istediği şey olduğunu ama papazın bunu tecavüz olarak algıladığını" belirtti.

    MAHKEMEYE KADAR CEZAEVİNDE KALACAKLAR

    Mahkemey çıkarılan üç kadın 7 Ağustos tarihinde yapılcak olan mahkemeye kadar cezaevinde tutulacaklar.

    DAHA ÖNCEDEN DE AYNI TÜR OLAY OLDU

    Zimbabve'de bu ayın başlarında bir erkek öğretmen üç kadın tarafından kaçırılıp tecavüz edildiğini iddia ederek hastaneye kaldırılmıştı.

    Etiketler: Zimbabve , papaz , tecavüz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri