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Paran burada deÄŸerli

Bu bir ilandÄ±r
12.06.2012 - 15:06 | Son GÃ¼ncelleme:

ING Bank tarafÄ±ndan sunulan ING GÃ¼nlÃ¼k, bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerini Ã¼cretsiz gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸin, talimat verdiÄŸin faturalarÄ±n Ã¼zerinden de bonus kazanabileceÄŸin bir bankacÄ±lÄ±k paketidir. Ä°ÅŸte ING GÃ¼nlÃ¼k Paket'in deÄŸer katan avantajlarÄ±:

HER AY FATURALARIN %2'SÄ° Ä°ADE

ING GÃ¼nlÃ¼k Paket'inin aktif olduÄŸu her ay , 500 TL'ye kadar Ã¶dediÄŸinÂ  toplam fatura tutarÄ±nÄ±n %2'sini ING Bonus Card'Ä±na iade olarak alabilirsin.
EFT/Havale Ã¼creti yok!/images/100/0x0/55eada24f018fbb8f89ad4f8Â Â Â

EFT/havale iÅŸlemlerini, Ä°nternet, Telefon BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ING Bank ATM'leri Ã¼zerinden tamamen Ã¼cretsiz olarak gerÃ§ekleÅŸtirirsin.

HESAP Ä°ÅžLETÄ°M ÃœCRETÄ° YOK!

Vadesiz TL hesabÄ±nÄ±z iÃ§in hesap iÅŸletim Ã¼creti Ã¶demezsin.

INGÂ BONUS CARD'INIZA YILLIK KARTÂ AÄ°DATI YOK!

ING Bonus Card'Ä±nÄ±zla harcamalarÄ±nÄ±za bonus kazanÄ±r, istediÄŸinizde taksit yaptÄ±rarak Ã¶deme kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlarsÄ±n. Ãœstelik Bonus Card imkanlarÄ±ndan yararlanÄ±rken kart aidatÄ± da Ã¶demezsin. AyrÄ±ca kredi kartÄ± borcunuzu, vadesiz hesabÄ±nÄ±za baÄŸlÄ± otomatik Ã¶deme Ã¶zelliÄŸi sayesinde dÃ¼zenli bir ÅŸekilde Ã¶deyebilirsin.

* Maksimum 500 TL tutarÄ±nda fatura Ã¶demesi iÃ§in %2 iade iÅŸlemi bonus puan olarak yapÄ±lmaktadÄ±r.

ING GÃ¼nlÃ¼k hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi almak ve baÅŸvuru iÃ§in ingbank.com.tr/gunlukpaket/ adresini ziyaret edebilirsin.

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