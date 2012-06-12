Paran burada deÄŸerli

HER AY FATURALARIN %2'SÄ° Ä°ADE

ING GÃ¼nlÃ¼k Paket'inin aktif olduÄŸu her ay , 500 TL'ye kadar Ã¶dediÄŸinÂ toplam fatura tutarÄ±nÄ±n %2'sini ING Bonus Card'Ä±na iade olarak alabilirsin.

EFT/Havale Ã¼creti yok! Â Â Â

EFT/havale iÅŸlemlerini, Ä°nternet, Telefon BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ING Bank ATM'leri Ã¼zerinden tamamen Ã¼cretsiz olarak gerÃ§ekleÅŸtirirsin.



HESAP Ä°ÅžLETÄ°M ÃœCRETÄ° YOK!

Vadesiz TL hesabÄ±nÄ±z iÃ§in hesap iÅŸletim Ã¼creti Ã¶demezsin.



INGÂ BONUS CARD'INIZA YILLIK KARTÂ AÄ°DATI YOK!



ING Bonus Card'Ä±nÄ±zla harcamalarÄ±nÄ±za bonus kazanÄ±r, istediÄŸinizde taksit yaptÄ±rarak Ã¶deme kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlarsÄ±n. Ãœstelik Bonus Card imkanlarÄ±ndan yararlanÄ±rken kart aidatÄ± da Ã¶demezsin. AyrÄ±ca kredi kartÄ± borcunuzu, vadesiz hesabÄ±nÄ±za baÄŸlÄ± otomatik Ã¶deme Ã¶zelliÄŸi sayesinde dÃ¼zenli bir ÅŸekilde Ã¶deyebilirsin.



* Maksimum 500 TL tutarÄ±nda fatura Ã¶demesi iÃ§in %2 iade iÅŸlemi bonus puan olarak yapÄ±lmaktadÄ±r.



ING GÃ¼nlÃ¼k hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi almak ve baÅŸvuru iÃ§in ingbank.com.tr/gunlukpaket/ adresini ziyaret edebilirsin.

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