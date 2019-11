Sağlam zeminde büyümek için

İZZET METCAN

ABank Perakende Bankacılık Dağıtım Kanalları Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Finansal konularda bilgi sahibi olarak bu alanda doğru davranışlar sergilemeyi ve isabetli finansal kararlar almayı kapsayan finansal okuryazarlık, aslında sadece konunun uzmanlarına özel bir konu değil, her birey için çocuklukta başlayan, gençlikte şekillenen bir kavram. Bu yeteneğin kazanılması toplumların temeli olan ailelerin sağlam zemin üzerinde büyümeleri için son derece değerli. Bu açıdan ABank olarak yıllar içinde gençlerimize büyük kazanımlar sağladığına bizzat tanık olduğumuz “Paramı Yönetebiliyorum’ Projesi’ni çok önemsiyor, 6 yıldır, ilk yılın heyecanı ile desteklemekten gurur duyuyoruz.



Geleceklerine ışık tutuyor

AYHAN KESER

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı: Bizim de parçası olduğumuz bu proje fon (para) yönetiminin profesyonel kesimden hane halkına kadar köprü kurmuş olma etkisi uyandırmaktadır. VISA üyesi bir banka olarak internet sitemizde de paylaşmış olduğumuz bu eğitimler, fazla zaman almamakla birlikte birçok değerli bilgiyi özet halinde sunarak gençlerimizin finansal geleceklerine de ışık tutmaktadır. Bu çalışma için VISA ailesine bankamız adına teşekkür ederiz.



Kadınların eğitimi önemli

TANER AYHAN

Anadolubank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı: Genç nesil davranışlarının temelinde tasarruftan çok tüketim odaklı oldukları gözlenmektedir. Bu programla tasarruf ile ilgili bilgileri gelişmekte, gençlerin para yönetimi ve tasarruf eğitimi eksikliği tamamlanmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir sağlıklı bir ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine destek olacak, toplum refahına olumlu katkısı olduğunu düşündüğümüz bu proje önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Kadın eğitilenlerin daha fazla olması da önemlidir. Destek olmaktan memnunluk duyduğumuz bu projede emeği geçenleri gönülden kutlarız.



Bilinçli tüketim ve tasarruf

MURAT DEMİR

Bank Asya Pazarlama Grubu Genel Müdür Yardımcısı: Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizde finansal bilincin geliştirilmesine yönelik düzenlenen bu önemli projeyi Bank Asya olarak destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizi farklı kanallardan Paramı Yönetebiliyorum web sitesine yönlendiriyor ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. İçinde bulunduğumuz tüketim toplumunda daha bilinçli birer tüketici olabilmenin en önemli unsurlarından birisinin bilinçli tasarruf etmeyi öğrenmek olduğunu düşünüyorum. Toplumsal bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlayan böyle önemli projelerin bir parçası olmaktan ve olumlu sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz.



Hayat boyu yararlanacaklar

PINAR KURİŞ Burgan

Bank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı: Projenin, 15 yaş gibi oldukça erken yaşlardan itibaren gençlere ulaşması ve uzun soluklu olması bence en önemli ayrıcalığı. Bu eğitimle gençler, finansal okuryazarlık, bütçe düzenleme, tasarrufun önemi gibi hayat boyu yararlanacakları bilgiler ile donatılarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyorlar. Gençlerin finans konusunda bilinçli olmaları, bankacılık ürünlerini doğru analiz edebilecek nesillerin yetişmesi ve karşılaştıkları fırsatları doğru değerlendiren bireyler olmalarını sağlayacak. Böylece ileride Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak nesillerin yetişmesi mümkün olacak.



Erken yaşta gelir gider yönetimi

AYŞENUR HIÇKIRAN

Denizbank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı: Paramı Yönetebiliyorum projesi sayesinde gençlerimize erken yaşta finansal okur-yazar olmaları yolunda önemli katkılar sağlandığına inanıyoruz; bankacılık işlemleriyle ilgili bilgilerini artırırken, gelir-gider yönetimi esasına dayalı bütçe yapmayı, geleceği düşünerek bugünden tasarruf yapmayı, para biriktirmenin gerekliliklerini öğretmiş oluyoruz. Proje ile her yaştan gence ulaşarak eğitim ve uygulama konusundaki ihtiyacı ciddi bir şekilde karşılıyor ve gençlere yeni ufuklar açmış oluyoruz. DenizBank olarak bu projeyi desteklemekten ve paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz.



Birikimde 2 kat artış

HASAN ÜNAL

Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı: Paramı Yönetebiliyo-rum projesi ulaştığı kişi sayısı ve yarattığı etki ile son dönemde finansal okuryazarlı-ğın gelişimini oldukça önemli bir noktaya taşımıştır. Gerek Türkiye’nin hemen her yerinde verilen eğitimler gerekse projeden elde edilen sonuçlar, yapılan çalışmaların sürdürüle-bilir kalkınmaya ne kadar destek olduğu-nu açıkça göstermiştir. Eğitime katılanların birikim yapma eğiliminin katılmayanlara oranla 2 kat fazla olması, kurumumuzun üstlendiği misyonun daha bilinçli olarak uygulandığının da göstergesi olmuştur.



Girişimciler için faydalı

TAYLAN TURAN

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı: HSBC Türkiye olarak; finansal açıdan bilinçli bir toplum oluşturmanın ve ekonomik açıdan katma değer yaratan bireyler yetiştirmenin sürdürülebilir bir ekonominin yaratılması açısından önemli olduğuna inanıyoruz. 2009’dan bu yana, Visa’nın koordinasyonunda finansal kurumlar ile toplumu buluşturan, Türkiye’deki gençlerin ve genç girişimcilerin finansal bilinç ve okuryazarlığının artırılması, tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi, bankacılık ve finansal ürünlerin tanıtımı konusunda gerçekleştirilen “Paramı Yönetebiliyorum” platformunu bu anlamda çok faydalı ve heyecan verici buluyoruz.



Tasarruf için kritik dönemeç

ERDOĞAN YILMAZ

ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: OECD verilerine göre finansal okuryazarlığın arttığı ülkelerde, tasarruf oranı da istikrarlı bir biçimde yükseliyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin tasarruf yolculuğunda “finansal okuryazarlık” kritik öneme sahip. Kamu, özel sektör ve sivil toplumu içine alan, farklı yaş grubundaki gençlerin ve girişimcilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan “Paramı Yönetebiliyorum” programının gençlerde önemli bir bilinç kazandırdığına inanıyorum. Bununla birlikte ING Bank olarak da bu işi daha erken yaşlarda başlatarak davranış değişikliği yaratmayı hedeflediğimiz Turuncu Damla ile okullarda tasarruf eğitimleri veriyoruz.



Eğitim akıcı ve zengin içerikli

GÖKHAN ERTÜRK

Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı: Finansal bilinci geliştirerek sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunan “Paramı Yönetebiliyorum” projesi kapsamında Şekerbank olarak yaklaşık 300 bin müşteriye ulaşılmıştır. Müşterilerimizin ”Paramı Yönetebiliyorum” web sitesinde yer alan online eğitime yönlendirilerek bütçe bilincini oluşturmaları ve harcamalarını yöneterek birikim yapmaları konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Hazırlanan online eğitimin akıcılığı, içeriğinin zengin olması ve yönetilen sorularla teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, müşterilerimizin bu projeye ilgisini yüksek tutmuştur. Bu doğrultuda Şekerbank, müşterisini online eğitime yönlendirme sağlayan en başarılı bankalar arasında yer almıştır.



Tüketim ve borç ilişkisi kritik

SEMİH ALŞAR

Türkiye Finans Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Tüketim, tasarruf, borç ve risk ilişkileri yaşamın her evresindeki bireyler için önemli. Bu farkındalıkla Türkiye Finans olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği tüm finansal ihtiyaçları düşünerek onların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler tasarlıyoruz. Bu kapsamda gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri önceliğimiz. Bu nedenle gençlerin bilinçlendirilerek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen “Paramı Yönetebiliyorum” projesinde Visa ile etkin bir işbirliği içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz.



