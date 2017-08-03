Paralı Rus askerleri Suriye'de savaşıyor

Reuters haber ajansının yayınladığı bir özel habere göre, aralarında resmi görevde olmayan paralı askerlerin de bulunduğu 40 Rus silahlı personel bu yıl Suriye'de öldü. Habere göre Rus yetkililer, Suriye'de ölen Rus askeri personelin bilgilerini gizliyor. Ancak Reuters'ın ulaştığı kaynaklar, ayda 6 bin dolar (21 bin lira) maaş için çok sayıda paralı askerin Suriye'de savaşa gittiğini söyledi.

Kendisi de Suriye'ye giden Artur Marobyan, çocukluk arkadaşı Alexander Promogaibo'nun ortalama bir Rus'un kazandığı maaşın 9 katı olan 6 bin doları kazanmak için ordunun istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. Zorlu fiziksel testlerden geçirilen ve yedi ayda 55 kilo veren Promogaibo'nun şubat ayında Suriye'ye gittiğini aktaran Marobyan, arkadaşının cenazesinin mayıs ayında ülkesine getirildiğini söyledi.

Promogaibo'nun daha önce de Çeçenistan savaşında bulunduğu öğrenilirken, Ukrayna krizinde boy gösteren silahlı Rus vatandaşlarının olayların yatışmasının ardından Suriye'de görüldüğü de haberde yer aldı. Reuters, 2017 yılında Suriye'de en az 40 Rus askeri personelinin öldüğünü, bunların 17'sinin ordu mensubu 21'inin ise paralı asker olduğunu aktardı.

Ondan önceki 15 ay boyunca 36 Rus askerinin Suriye'de öldüğünü, ölüm oranının artış gösterdiğini aktaran haberde, Rus ordu yetkililerinin ölü sayısını azaltarak açıkladığı belirtildi. Ordu mezarlıklarına sadece pasaportunu gösteren ziyaretçilerin alındığı ve yetkililerin, Suriye'de ölenlerin yakınlarına sessizliklerini korumları için teşvik ve baskı yaptığı kaydedildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Reuters'ın haberi hakkında bir açıklama yaparak "Rusya'nın DEAŞ'ı yok etme ve Suriye'ye barışı döndürme operasyonunu farklı yöntemlerle itibarsızlaştırmak için ilk kez girişimde bulunulmuyor. Özellikle Hava İndirme Birlikleri Günü'nde yayımlanan, Suriye'deki Rus askerleri arasında çok sayıda 'gizli zayiat' olduğuna dair haber, bu çerçevede bir istisna değil" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, "Özellikle Reuters'in Rusça servisi için belirtiyoruz. Suriye'de ölen Rus askerlerine ait gizli mezar bulunmuyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri veya başka kişiler için dahası Suriye'deki operasyonla ilgisi bulunmayan kişileri bunlar karşılığında iade etme girişimleri yalan" dedi.