‘Paralel topluma izin veremeyiz’

ALMANYA uzun zamandan beri casusluk suçlamalarına maruz kalan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) baskıları giderek artırmak istiyor. Dışişleri Bakanı Gabriel ve Adalet Bakanı Maas, Spiegel Online’a yazdığı ortak makalede, Almanya’da Türkiye’nin desteğindeki cami dernekleri ve kuruluşların çok sıkı denetlenmesini istedi. Makalede Türkiye’deki siyasi değişimin Almanya’daki cami derneklerine de yansıdığı belirtildi ve şöyle denildi:

“AKP’ye yakın ve milliyetçi örgütler, dini cemaatlerin çalışmasını değiştirdi. Burada karmaşık bir yapı ve ağ oluştu. Biz bunu endişeyle izliyoruz, çünkü bu örgütler kitleleri harekete geçirme gücüne sahip ve farklı düşünenler buralarda etkilerini giderek kaybediyor. Almanya’daki cemaatlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisi altına girmemesine dikkat etmek zorundayız.”

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ İÇİN TEHLİKELİ

Türk devlet televizyon kanallarının Türkiye’deki gerçeklerle ilgili yanlış bir görüntü verdiği belirtilen yazıda, ‘vatan haini’ gibi kavramların Almanya’nın demokrasi kültürü için tehlikeli olduğu kaydedildi. Makalede şöyle denildi:

“Biz, PKK’ya karşı olduğu gibi Almanya’da yasadışı, terörist ve aşırı Türk örgütlerinin üzerine nasıl gidiyorsak, Türk fanatiklerin Almanya’daki Müslüman cemaati etkileme biçimine karşı da aynı biçimde kendimizi korumalıyız. Almanya’da kimleri teşvik paralarıyla ve mali olarak desteklediğimizi çok iyi bilmeliyiz. Ülkemizde kesinlikle paralel veya karşı bir toplum oluşmasına izin veremeyiz.

Bu nedenle Almanya’daki Türk demokratik güçlerini desteklemeliyiz. Ayrıca bu Almanya ve tüm Avrupa için geçerli.”