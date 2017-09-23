Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Paralarını alacaklar

    Paralarını alacaklar

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    23.09.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 09:47

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, el koyma kararı kaldırılmış olmasına rağmen emekli maaşını alamayınca mahkemeden bankaya el koyma kararının kaldırıldığına dair yazı göndermesini istedi. Mahkeme heyeti, Demiriz’in emekli maaşı üzerindeki el koyma kararının kaldırıldığının bildirilmesi için bankaya, Uğur Tütüneker’in ele geçirilen paralar üzerindeki el koyma kararının kaldırıldığının bildirilmesi için de adli emanet memurluğuna yazı yazılmasına karar verdi.

    İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan İsmail Demiriz katıldı. Tutuksuz yargılanan Uğur Tütüneker ise duruşmaya katılmadı. Davanın diğer sanığı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem ise firari.

    ''BANKAYA YAZI GÖNDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM''

    Hakkındaki el koyma kararının 1’inci celse kaldırıldığını hatırlatan İsmail Demiriz, “Bu nedenle maaşımda el koyma kararı bulunmadığına dair Vakıflar Bankası Florya şubesine yazı yazılmasını talep ediyorum” dedi.

    “PARALAR İADE EDİLSİN”

    Sanıklardan Uğur Tütüneker’in avukatı da “Arama kararı gereğince el konulan paraların arama tutanağındaki seri numarası belli olduğundan tarafımıza iadesini talep ediyoruz” diye konuştu.

    MAHKEME YAZI GÖNDERECEK

    Mahkeme heyeti, İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker hakkında İstanbul 2’inci Sulh Ceza Mahkemesince 23 Ağustos 2016’de konulan el koyma kararının, 14 Şubat 2017’de kaldırıldığını hatırlattı. Demiriz’in emekli maaşına el konulmasına ilişkin kararın kendi dosyaları yönünden kaldırıldığının bildirilmesi için Vakıflar Bankası Florya şubesine, el konulan paralarının da Uğur Tütüneker’e iade edilmesi için adli emanet memurluğuna yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: İsmail Demiriz , FETÖ , futbolcu , Uğur Tütüneker , Arif Erdem
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri