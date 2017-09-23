Paralarını alacaklar

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan İsmail Demiriz katıldı. Tutuksuz yargılanan Uğur Tütüneker ise duruşmaya katılmadı. Davanın diğer sanığı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem ise firari.

''BANKAYA YAZI GÖNDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM''

Hakkındaki el koyma kararının 1’inci celse kaldırıldığını hatırlatan İsmail Demiriz, “Bu nedenle maaşımda el koyma kararı bulunmadığına dair Vakıflar Bankası Florya şubesine yazı yazılmasını talep ediyorum” dedi.

“PARALAR İADE EDİLSİN”

Sanıklardan Uğur Tütüneker’in avukatı da “Arama kararı gereğince el konulan paraların arama tutanağındaki seri numarası belli olduğundan tarafımıza iadesini talep ediyoruz” diye konuştu.

MAHKEME YAZI GÖNDERECEK

Mahkeme heyeti, İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker hakkında İstanbul 2’inci Sulh Ceza Mahkemesince 23 Ağustos 2016’de konulan el koyma kararının, 14 Şubat 2017’de kaldırıldığını hatırlattı. Demiriz’in emekli maaşına el konulmasına ilişkin kararın kendi dosyaları yönünden kaldırıldığının bildirilmesi için Vakıflar Bankası Florya şubesine, el konulan paralarının da Uğur Tütüneker’e iade edilmesi için adli emanet memurluğuna yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.