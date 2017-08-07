Para sanal artış gerçek

KRİPTO para birimi Bitcoin, 1 Ağustos’tan sonra değerinin 3 bin doları geçeceği yönündeki beklentileri boşa çıkarmadı ve yeni bir rekora imza attı. Coinbase ve Kraken dahil olmak üzere dünyanın en büyük kripto para piyasalarında Bitcoin’in değeri 3 bin doları geçti. Bu, Bitcoin’in fiyatının son bir ayda 485 dolardan fazla yükseldiği anlamına geliyor. Bitcoin’in değeri ilk defa geçtiğimiz haziran ayında 3 bin doları bulmuştu. Bitcoin’in değerinin 3 bin 300 doları aşmasıyla beraber Coinmarketcap.com verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 54 milyar doları aştı. Böylece Bitcoin, kripto paranın geleceğine dair yaşanan görüş ayrılığını görmezden gelerek kazançlarını yeni rekoruna genişletti.

CASH KAYBETTİ

Bitcoin’in bu yükselişine karşılık, Bitcoin Cash (ayrılma sonucu ortaya çıkan yeni kripto para birimi) yüzde 30 değer kaybetti. Bu yükselmenin önemli nedenlerinden biri olarak ayrışma sonrası Bitcoin Cash’in yeterli destek görememesi ve geleceği konusunda yatırımcıları tedirgin etmesi gösteriliyor. Ancak dalgalanmanın epey yüksek olduğu piyasada tüm sürprizlere de açık olmak gerekiyor.Uzmanlar, Bitcoin’in bir süre daha yatırımcıları için, kârlı bir seçenek olarak yoluna devam etmeyi sürdürecek gibi göründüğünü belirtiyor.

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para, güvenlik açısından kriptoloji bilimini kullanan, dijital ve sanal bir para birimidir ve matematik temelli şifrelenmişlerdir. Banka kartlarımız, sanal kartlarımız veya sanal ortamada yaptığımız her işlemde yıllardır bu paraları kullanıyorduk aslında. Bankaların kasalarından fiziksel olarak paralar çıkmadan, sanal olarak paraları harcıyorduk ve bir bakıma bu paralar da kripto paralardı çünkü sadece sistemlerde rakamsal değişiklikler meydana geliyordu. Yeni nesil kripto paralar da temelde bu mantıkla çalışıyor diyebiliriz. Dünyadaki diğer para birimlerine nazaran bu kadar çok ilgi görmesinin ve sevilmesinin en temel nedeni ise organik bir yapıda olması. Yani herhangi bir hükümet veya merkezi otorite tarafından yönetilemiyor, henüz. Bu da, bu para biriminin daha güvenli olarak anılmasını sağlıyor. Bitcoin’de 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış ilk kripto para birimi.Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in kısaltması BTC’dir.