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Para puanlar tehlikede... 2018'de silinecek

Hürriyet Haber
25.12.2017 - 08:20 | Son Güncelleme:

Kredi kartları ve firmaların sadakat kartlarında biriken 100 milyon TL tutarındaki ‘para puan’ yılbaşı itibarıyla silinme tehlikesiyle karşı karşıya. Tüketicilere kartlarını kontrol ederek puanlarını harcamaları öneriliyor.


Kredi kartlarında ve markaların sadakat kartlarında biriken 100 milyon TL para puan yılbaşında silinme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tüketicilere bu tarihe kadar para puanlarını kontrol ederek harcamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, Türkiye’de 62 milyon adet kredi kartı bulunduğunu belirterek, “Bir de kurumsal firmaların müşterilerine verdiği sadakat kartları var. Kredi kartları ve sadakat kartlarında alışverişten sonra puan birikiyor. Bunlara para puan diyoruz. Firmalar ve bankalar, yıl sonunda tüketicilerin kazandığı bu puanların bir kısmını siliyor. Vatandaşları bu konuda uyarmak istiyorum. Tüketiciler puanları kontrol etsinler. Bu mağduriyetin toplam bedeli 100 milyon TL’yi buluyor” dedi.
Geri alınamıyor

Para puanlarını kontrol edenlerin varsa ihtiyaçlarına uygun harcamalarda kullanabileceklerini dile getiren Küçük, “Puanımız silinecek diye ihtiyaçları olmayan ürünleri almasınlar. Ama kontrol edip silinmeden de kullanmaları gerekiyor. Kartların içinde para var mı diye öğrensinler. Kartı veren banka ya da mağaza ile görüşülerek durum tespiti yapılabilir. Firmalar ve bankaların da tüketicilere puanlarını silinebileceği konusunda kısa mesaj ve e-posta ile uyarıda bulunması lazım. Bazı kurumsal firmalar bunu yapıyor.

Bunlar tüketicilerin kazanılmış hakkı. Tüketicinin ekonomik çıkarları gözetilmeli” diye konuştu. Küçük, bu konunun yasal mevzuatlarla da düzenlenmediğini vurgulayarak, kazanılmış para puanların silinmesi durumunda hakların geri istenemediğine de dikkat çekti.

Etiketler: son dakika , para puan silinmesi , alışveriş , haber , haberler
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