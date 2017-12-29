Para parayı çekti

TÜRKİYE’deki girişimcilik ekosistemi her geçen yıl gelişmeler kaydederek yoluna devam ediyor. Birçok yeni girişim kuruluyor, yeni fikirler üretiliyor ve en önemlisi de yeni köye eski adet getiren yaklaşımlar geliştiriliyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde yaşanan bu olumlu gelişmeler karşısında yerli ve yabancı yatırımlar boş durmuyor. Keşfettikleri yeni girişimlerin hayata geçmesi ve hatta globalleşmesi için yatırımlar yapıyor. Girişimcilik ekosistemi üzerine veriler hazırlayan startups.watch’un paylaştığı rapora göre Türkiye’deki erken aşamadaki 128 girişime yatırım yapıldı. Bu 128 girişime yapılan toplam yatırım ise 68 milyon doları buldu. Ancak yatırımların yılın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre yılın son günlerinde yapılacak yatırımlarla toplamda 135 girişime yatırım yapılacak ve yatırım miktarı yaklaşık 75 milyon doları bulacak.



EN ÇOK YATIRIM FINTECH’E

Peki yatırımcıların gözdesi hangi alan oldu? Paylaşılan raporlarda yer alan bilgilere göre geçen yıl en çok yatırım yapılan kategori finans teknolojileri (fintech) oldu. Erken aşamadaki 8 fintech girişimine yaklaşık 17 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İkinci kategori pazaryeri oldu. 11 pazaryeri girişimine yapılan toplam yatırım miktarı 6.6 milyon dolara ulaştı.



Üçüncü sıradaki Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki 18 girişime yaklaşık 6.5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yazılım olarak servis (Software as a Service) alanı ise dördüncü oldu. Bu alandaki 18 girişime 6.1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Beşinci sıradaki otomotiv alanındaki girişimlere 5.4 milyon dolar, emlak alanındaki girişimlere 5.2 milyon dolar ve seyahat girişimlere ise 5.1 milyar dolar yatırım yapıldı.