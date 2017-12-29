Ara
MENÜ
İK/Yeni Ekonomi Haberleri

İK YENİ EKONOMİ

    Haberler >İK/Yeni Ekonomi >Para parayı çekti

    Para parayı çekti

    Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
    29.12.2017 - 22:10 | Son Güncelleme:

    2017 yılında girişimcilik ekosisteminin gözdesi finans teknolojileri (fintech) oldu. Toplamda 75 milyon dolarlık yatırım yapılan girişimcilik ekosisteminde fintechler toplamda 17 milyon dolar yatırım aldı. İkinci sırada pazaryeri üçüncü sırada ise Nesnelerin İnterneti (IoT) girişimleri yer alıyor.

    Para parayı çektiTÜRKİYE’deki girişimcilik ekosistemi her geçen yıl gelişmeler kaydederek yoluna devam ediyor. Birçok yeni girişim kuruluyor, yeni fikirler üretiliyor ve en önemlisi de yeni köye eski adet getiren yaklaşımlar geliştiriliyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde yaşanan bu olumlu gelişmeler karşısında yerli ve yabancı yatırımlar boş durmuyor. Keşfettikleri yeni girişimlerin hayata geçmesi ve hatta globalleşmesi için yatırımlar yapıyor. Girişimcilik ekosistemi üzerine veriler hazırlayan startups.watch’un paylaştığı rapora göre Türkiye’deki erken aşamadaki 128 girişime yatırım yapıldı. Bu 128 girişime yapılan toplam yatırım ise 68 milyon doları buldu. Ancak yatırımların yılın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre yılın son günlerinde yapılacak yatırımlarla toplamda 135 girişime yatırım yapılacak ve yatırım miktarı yaklaşık 75 milyon doları bulacak.

    EN ÇOK YATIRIM FINTECH’E
    Peki yatırımcıların gözdesi hangi alan oldu? Paylaşılan raporlarda yer alan bilgilere göre geçen yıl en çok yatırım yapılan kategori finans teknolojileri (fintech) oldu. Erken aşamadaki 8 fintech girişimine yaklaşık 17 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İkinci kategori pazaryeri oldu. 11 pazaryeri girişimine yapılan toplam yatırım miktarı 6.6 milyon dolara ulaştı.

    Üçüncü sıradaki Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki 18 girişime yaklaşık 6.5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yazılım olarak servis (Software as a Service) alanı ise dördüncü oldu. Bu alandaki 18 girişime 6.1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Beşinci sıradaki otomotiv alanındaki girişimlere 5.4 milyon dolar, emlak alanındaki girişimlere 5.2 milyon dolar ve seyahat girişimlere ise 5.1 milyar dolar yatırım yapıldı.

    Para parayı çekti

    Para parayı çekti

    Etiketler: yeni ekonomi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri