ARD yayınlanan ‘Cinayet Masası İstanbul’ adlı polisiye dizisinde başkomiser Mehmet Özakın’ı canlandıran Erol Sander’le yaşadıklarını anlatan Goddet, “Benim evliliğim tam bir cehennemdi” dedi. Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone’un yeğeni olan Goddet, eşi Erol Sander’in kıskançlığından şikayet etti. Eşinin kendisine şiddet uyguladağını iddia eden Goddet, bu yüzden hayatından endişe duyduğunu ileri sürdü:

“Son zamanlarda saldırıları daha da arttı. Bana, çocuklarıma ve aileme küfür ediyordu. Stresli olunca eşyaları duvara fırlatıyordu. Babası da öyleymiş. Üzerime yürüdü. Altı yıl önce bu yüzden hastanede tedavi gördüm. Film setlerinde de çok agresif. Mayıs ayı sonunda bir doğum gününe davetliydik. Basketbol antrenörüyle sohbet ediyorduk. Kıskançlığından dolayı arabada bana büyük stres yaptı. Beni evde koltuğun üzerine fırlattı. Hayatımdan endişe ettim. Ona göre para kazandığı için o bizim sahibimiz.”

Sander’den ayrıldıktan sonra Münih’te estetik cerrahı bir doktorla birlikte yaşamayan başlayan Goddet, eski eşinden olan biri 15, diğeri 7 yaşındaki çocuklarının velayetini almak için dava açacağını söyledi. İkilinin çocukları, Goddet’in Paris’te yaşayan ailesinin yanına kalıyor.