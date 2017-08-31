Para harcamada Çinliler birinci

Dünyada en çok para harcayan ulusun Çinliler olduğunu ileri süren Crowne Plaza İstanbul Oryapark Genel Müdürü olan Aykut Bakay, “2016 yılında 1 milyar 400 milyonluk ülkeden sadece 180 milyon Çinli seyahat etti. Bunlar da 261 milyar Dolar para harcadı. ‘Araplar para harcıyor’ deniyor. Ama istatistikler öyle demiyor. İlk sıra 261 milyar dolar ile Çinli. Amerikalılar 122, Almanlar 81, İngilizler 64, Fransızlar 41 milyar dolar harcadı. Araplar ise liste giremedi.

Aykut Bakay araştırmasında çarpıcı sonuçlara ulaştığını belirterek söyle anlatıyor; “Evet Çin´de ‘2018 Türkiye yılı’ ilan edildi. ‘Artık Çinliler ülkemize uğrarlar’ diye turizmciler olarak seviniyoruz. Ancak 2017’nin son çeyreğine girdik, 2018’e 4 ay kaldı, iki taraftan da somut adımlar atılmadı. Birkaç zayıf görüşme dışında ortada fazla bir girişim yok. Çinlilerin 2018 turizm takvimlerinde dünyada gezilecek yerler listesinde ilk 10 da Türkiye’nin adı bile yok. Türkiye’den Çin’e gelecekler için vize kolaylığını akıllarından bile geçirmiyorlar. 5 yıl önce de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan etmişlerdi. Aynen 2012 yılındaki gibi havanda su dövülüyor. Fazla beklenti içinde olmamalıyız. ”

ÇİNLİ HAYALİ Mİ? ÇİNLİ HAYAL Mİ?

Bakay her yıl 120 milyon Çinlinin seyahate çıktığını belirterek “Dünyada her yıl seyahate çıkanların yüzde 23’ü Çinli turist. Bu turistler geçen yıl 261 milyar dolar

harcadı. Türkiye’ye gelen Çinlilerin istatistiklerine bakarsak 2011 yılında 98 bin, 2012 yılında 114 bin, 2013 yılında 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında patladı ve 313 bine çıktı. 2016 yılında 167 bine düştü. 2017 yılının haziran ayına kadar 81 bin Çinli geldi.

Bir başka deyişle dünyayı gezen 10 kişiden 2 kişisi Çinli. Yine verilere bakarsak bu güne kadar ülkemize bu kişilerin yüzde biri bile uğramadı.

ÇİNLİ KADIN DAHA FAZLA GEZİYOR

Araştırmaya göre Çinlilerde gezen kadınlar ağırlıkta. Turistlerin Yüzde 59’u kadınlar oluşturuyor. Çinli şehir gezmek istiyor, kültür ve tarih görmek istiyor.