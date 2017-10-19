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Para cezası 12 milyar lirayı aşacak

AA
19.10.2017 - 11:23 | Son Güncelleme:

Devlet, gelecek yıl 12 milyar 81 milyon 621 bin lira para cezası toplayacak. Bunun, 4 milyar 427 milyon lirası idari para cezalarından oluşacak.

Kamunun, yeni yılda vatandaştan 12 milyar 81 milyon 621 bin lira para cezası toplaması öngörülüyor.

AA muhabirinin 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden derlediği bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 12 milyar 81 milyon 621 bin liralık cezanın yüzde 36,6'sını idari para cezaları oluşturacak. Bu çerçevede yeni yılda 4 milyar 427 milyon 95 bin liralık idari para cezası toplanması bekleniyor.

Karayolu Taşıma Kanuna göre alınan idari para cezalarından 283 milyon 186 bin lira, çevre idari para cezalarından 56 milyon 829 bin lira, trafik para cezalarından 40 milyon 34 bin lira ve diğer idari para cezalarından 4 milyar 47 milyon 46 bin lira idari para cezası tahsilatı yapılacağı tahmin ediliyor.

Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 878 milyon 315 bin lira, diğer vergi cezalarından ise 2 milyar 77 milyon 888 bin lira tahsil edecek.

Diğer para cezalarında ise tanımlanmayan diğer para cezalarından 564 milyon 341 bin lira tahsil edilecek.

Öte yandan, yargı para cezalarından 966 milyon 329 bin lira ve pay ayrılan idari para cezalarından 3 milyar 167 milyon 653 bin lira tahsil edilmesi hedefleniyor.

Etiketler: bütçe tasarısı
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