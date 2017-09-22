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    Para cezalı içtüzük ilk kez oylanacak

    Turan YILMAZ / ANKARA
    22.09.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:34

    MİLLETVEKİLLERİNİN konuşma sürelerini kısıtlayıp para cezası getirmesi nedeniyle çok tartışılan Meclis İçtüzüğü’ndeki değişiklikler ilk kez bugün, Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşmelerinde uygulanacak.

    ‘Kınama’ alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri (6 bin lira), ‘Meclis’ten geçici olarak çıkarma’ cezası alan milletvekilinin ise bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi (12 bin lira) kesilecek.

    Etiketler: TBMM , içtüzük , gazetehaberleri
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