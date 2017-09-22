Para cezalı içtüzük ilk kez oylanacak

22.09.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:34
MİLLETVEKİLLERİNİN konuşma sürelerini kısıtlayıp para cezası getirmesi nedeniyle çok tartışılan Meclis İçtüzüğü’ndeki değişiklikler ilk kez bugün, Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşmelerinde uygulanacak.
‘Kınama’ alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri (6 bin lira), ‘Meclis’ten geçici olarak çıkarma’ cezası alan milletvekilinin ise bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi (12 bin lira) kesilecek.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.