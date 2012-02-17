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Para Biriktirmek iÃ§in?

17.02.2012 - 16:56 | Son GÃ¼ncelleme:

KatÄ±lma HesaplarÄ± minimum 31 gÃ¼n ile aÃ§Ä±labilen, vade tarihinde hesap sahibi ile bankamÄ±z arasÄ±ndaki kar-zarar ortaklÄ±ÄŸÄ± Ã§erÃ§evesinde getirinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hesap tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. KatÄ±lma hesaplarÄ±nda toplanan fonlar faizsiz bankacÄ±lÄ±k ilkeleri doÄŸrultusunda ticari, sanayi ve hizmet sektÃ¶rlerinin finansmanÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.

KatÄ±lma HesaplarÄ± Kar-Zarar OrtaklÄ±ÄŸÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸmakta olup, vade tarihinde hesap tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re kar paylarÄ± hesaba geÃ§mekte ve aynÄ± vade seÃ§eneÄŸi ile yenilenmektedir./images/100/0x0/55ea8721f018fbb8f885d6c4Â

Kuveyt TÃ¼rk KatÄ±lma HesaplarÄ± esnek vade seÃ§enekleri, geniÅŸ Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸi ile birikimleriniz yerinde saymaz, birikimleriniz Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, ekonomi kazanÄ±r, siz kazanÄ±rsÄ±nÄ±z.
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Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

31 ile 365 gÃ¼n arasÄ±nda istenilen vade seÃ§eneÄŸi ile TL, USD ve EUR dÃ¶viz cinslerinde katÄ±lma hesabÄ± aÃ§Ä±labilir.

Kar payÄ± dilerseniz katÄ±lma hesabÄ±nÄ±n Ã¼zerine eklenir, kardan kar edebilirsiniz, dilerseniz cari hesaba aktarÄ±lÄ±r, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± karÅŸÄ±larsÄ±nÄ±z.

Hesap tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re belirlenen limitler dahilinde vade bozulmadan katÄ±lma hesabÄ±ndan para Ã§ekilebilir.

Hesap tÃ¼rleri arasÄ±nda vade tarihinde geÃ§iÅŸ yapÄ±lÄ±r. Klasik hesabÄ±nÄ±z bakiye artÄ±ÅŸÄ±na paralel olarak vade tarihinde GÃ¼mÃ¼ÅŸ Hesap'a dÃ¶nebilir.

Hesap tÃ¼rleri, bankamÄ±zdaki tÃ¼m katÄ±lma hesaplarÄ±nÄ±n toplamÄ±na gÃ¶re belirlenir.

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