Para Biriktirmek iÃ§in?

KatÄ±lma HesaplarÄ± Kar-Zarar OrtaklÄ±ÄŸÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸmakta olup, vade tarihinde hesap tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re kar paylarÄ± hesaba geÃ§mekte ve aynÄ± vade seÃ§eneÄŸi ile yenilenmektedir. Â

Kuveyt TÃ¼rk KatÄ±lma HesaplarÄ± esnek vade seÃ§enekleri, geniÅŸ Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸi ile birikimleriniz yerinde saymaz, birikimleriniz Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, ekonomi kazanÄ±r, siz kazanÄ±rsÄ±nÄ±z.

Â

Ã–ZELLÄ°KLERÄ°



31 ile 365 gÃ¼n arasÄ±nda istenilen vade seÃ§eneÄŸi ile TL, USD ve EUR dÃ¶viz cinslerinde katÄ±lma hesabÄ± aÃ§Ä±labilir.



Kar payÄ± dilerseniz katÄ±lma hesabÄ±nÄ±n Ã¼zerine eklenir, kardan kar edebilirsiniz, dilerseniz cari hesaba aktarÄ±lÄ±r, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± karÅŸÄ±larsÄ±nÄ±z.



Hesap tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re belirlenen limitler dahilinde vade bozulmadan katÄ±lma hesabÄ±ndan para Ã§ekilebilir.



Hesap tÃ¼rleri arasÄ±nda vade tarihinde geÃ§iÅŸ yapÄ±lÄ±r. Klasik hesabÄ±nÄ±z bakiye artÄ±ÅŸÄ±na paralel olarak vade tarihinde GÃ¼mÃ¼ÅŸ Hesap'a dÃ¶nebilir.



Hesap tÃ¼rleri, bankamÄ±zdaki tÃ¼m katÄ±lma hesaplarÄ±nÄ±n toplamÄ±na gÃ¶re belirlenir.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN....

