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    Para alamayınca suyu gasp etti!

    BERLİN
    25 Ağustos 2017 - 10:59Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:59

    Berlin’de silahlı soyguna kalkışan üç kişi, para yerine sadece bir şişe soğuk suyla yetinmek zorunda kaldı.

    BERLİN’in Tempelhoff semtindeki bir benzin istasyonuna sabah saatlerinde gelen soygunculardan biri istasyonun içine girdi. Benzin istasyonu çalışanı otomatik kapıları kilitleyince diğer iki soyguncu dışarıda kaldı. İçeri girmek için cam kapıları tekmeleyen iki soyguncu, amacına ulaşamadı. İçeri giren şapkalı soyguncu ise tabancasını çekip kasadaki paraları istedi. Çalışanın direnmesi ve iki suç ortağının da dışarıda kalması üzerine panikleyen soyguncu, para yerine tezgahın üzerinde bulunan soğuk su şişesini alıp hızla istasyondan uzaklaştı.
    Polis görüntüleri güvenlik kamerasına takılan üç soyguncunun peşine düştü. Soyguncuların fotoğraflarını basına dağıtan ve internet üzerinden yayınlayan Berlin polisi, soyguncuları tanıyanların emniyete bilgi vermesini istedi.

    Etiketler: Berlin , soygun , Tempelhoff
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