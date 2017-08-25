Para alamayınca suyu gasp etti!

BERLİN’in Tempelhoff semtindeki bir benzin istasyonuna sabah saatlerinde gelen soygunculardan biri istasyonun içine girdi. Benzin istasyonu çalışanı otomatik kapıları kilitleyince diğer iki soyguncu dışarıda kaldı. İçeri girmek için cam kapıları tekmeleyen iki soyguncu, amacına ulaşamadı. İçeri giren şapkalı soyguncu ise tabancasını çekip kasadaki paraları istedi. Çalışanın direnmesi ve iki suç ortağının da dışarıda kalması üzerine panikleyen soyguncu, para yerine tezgahın üzerinde bulunan soğuk su şişesini alıp hızla istasyondan uzaklaştı.

Polis görüntüleri güvenlik kamerasına takılan üç soyguncunun peşine düştü. Soyguncuların fotoğraflarını basına dağıtan ve internet üzerinden yayınlayan Berlin polisi, soyguncuları tanıyanların emniyete bilgi vermesini istedi.