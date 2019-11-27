Papilon Savunma, “Paylaşım Ruhu, Umut ve Bilim ile…” yatırımcılarla buluşuyor

28-29 Kasım 2019 tarihlerindeki talep toplama sürecinin ardından halka arz olarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan Papilon Savunma bu girişimiyle, ürün ve hizmetleriyle sağladığı değerden yatırımcıların da faydalanmasına olanak tanıyacak. Katma değerli ileri teknolojiler alanındaki bilgisini Türk mühendislerinin geçmişinden; sermayesini ise yabancı girişimcilerden alarak 2012 yılında kurulan Papilon Savunma, bugün de “Paylaşım Ruhu, Umut ve Bilim İle…” sloganıyla kârlılığını yeni iş ortakları ve yatırımcılarla paylaşma yoluna gidiyor.









Uluslararası yapılanma ile gelen avantaj

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlara ürün, bütüncül teknoloji ve hizmetlerini sunan Papilon Savunma, Türkiye’de ise ana ortağından 2012 yılında edindiği know-how ile kurulduğu günden bu yana küresel pazardaki 5 biyometrik uçtan uca sistem üreticisinden biri durumunda. Görüntü işleme birikimine yapay zeka becerisi ilave edilerek sanal gerçeklik alanında yenilikçi çalışmalar da yapan Papilon Savunma, bünyesinde yüksek nitelikli 53 kişilik ekibi istihdam ederek, Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ve Üretim Merkezi ile planlı ve sürdürülebilir bir şekilde yeni ve bütüncül teknolojiler üretmeye devam ediyor.



Ulusal güvenliğinin vazgeçilmez ismi

Ülke güvenliği, sınır güvenliği, ulusal kimlik yönetimi, ticari ve finansal güvenlik, kriminal analiz alanlarında hem kamu kuruluşları hem de özel sektör ile çalışan Papilon Savunma, Emniyet Genel Müdürlüğü için gerçekleştirdiği APFIS Projesi, Jandarma Genel Komutanlığı için geliştirdiği OPTES Projesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü için hayata geçirdiği Göç Yönetim ve Kontrol Sistemi (CDM Projesi), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel ve Mahkum Yönetim Sistem gibi geniş kapsamlı projelerle inovatif güvenlik ve kimlik tespit çalışmalarında öncü rol oynuyor.











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