Papa’nın nükleer hassasiyeti

KATOLİKLERİN dini lideri Papa Françesko, Japonya’nın Nagazaki kentine atılan atom bombasının ardından çekilmiş olan ve bir Japon çocuğun sırtında ölü kardeşini taşıdığı fotoğrafın çoğaltılarak kendi imzasıyla dağıtılmasını istedi.
Fotoğrafta “Savaşın meyvesi” ibaresi yer alacak. Papa, aralık ayının başında verdiği bir röportajda nükleer silah bulundurmanın artık akla uygun olmadığını söylemişti. Vatikan, kasım ayında da nükleer silahlanmaya karşı bir konferans düzenlemişti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.