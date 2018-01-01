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    Papa’nın nükleer hassasiyeti

    DIŞ HABERLER
    01.01.2018 - 20:27 | Son Güncelleme:

    KATOLİKLERİN dini lideri Papa Françesko, Japonya’nın Nagazaki kentine atılan atom bombasının ardından çekilmiş olan ve bir Japon çocuğun sırtında ölü kardeşini taşıdığı fotoğrafın çoğaltılarak kendi imzasıyla dağıtılmasını istedi.

    Fotoğrafta “Savaşın meyvesi” ibaresi yer alacak. Papa, aralık ayının başında verdiği bir röportajda nükleer silah bulundurmanın artık akla uygun olmadığını söylemişti. Vatikan, kasım ayında da nükleer silahlanmaya karşı bir konferans düzenlemişti. 

    Papa’nın nükleer hassasiyeti

    Etiketler: gazetehaberleri , hassasiyet
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