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    Papa’dan BM’ye Alan Kurdi heykeli

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 00:34 | Son Güncelleme:

    Katolik Kilisesi lideri Papa Françesko, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO), 2015’te Avrupa’ya kaçmak için ailesiyle bindiği botun batması üzerine Türkiye kıyılarına cansız bedeni vuran Suriyeli Alan Kurdi’nin (3) heykelini hediye etti.

    Heykeli İtalyan sanatçı Luigi Prevedel yaptı. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Kurdi’nin cansız bedeninin görüntüsünün “göç trajedisinin sembolü” olduğu vurgulandı.

    Etiketler: Papa Françesko , BM , gazetehaberleri
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