Papa’dan BM’ye Alan Kurdi heykeli

Katolik Kilisesi lideri Papa Françesko, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO), 2015’te Avrupa’ya kaçmak için ailesiyle bindiği botun batması üzerine Türkiye kıyılarına cansız bedeni vuran Suriyeli Alan Kurdi’nin (3) heykelini hediye etti.
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