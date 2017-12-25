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    Papa: Hz. İsa'yı acı çeken Ortadoğulu çocukların yüzünde görüyoruz

    AA
    25.12.2017 - 16:14 | Son Güncelleme:

    Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yayınladığı Noel mesajında “Bugün, Hazreti İsa’yı, İsrail ve Filistin arasında artan gerilim yüzünden acı çeken Ortadoğulu çocukların yüzlerinde görüyoruz” diyerek Filisten meselesiyle ilgili iki devletli çözüm için dua çağrısı yaptı.

    HIRİSTİYAN aleminin Noel ayininin ertesindeki geleneksel ‘Urbi et Orbi’ (Roma ve dünyaya) hitabını, Aziz Petrus Bazilikası’nın aynı isimli meydanına bakan locasından yapan Papa, meydandaki kalabalığın ve tüm Hristiyanların Noel Bayramı’nı katladı. Papa, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını açıklaması ve uluslararası toplumun buna karşı gösterdiği büyük tepkiyle dünya gündeminin birinci sırasına oturan Filistin meselesi hakkında şunları kaydetti: “Bugün, (Hazreti) İsa’yı, İsrailli ve Filistinliler arasında giderek artan gerilim yüzünden acı çekmeye devam eden Ortadoğulu çocukların yüzlerinde görüyoruz. Bugünkü bayramımız vesilesiyle Kudüs ve Kutsal Topraklar’ın tamamına barış diliyorum. Taraflar arasında diyaloğu sürdürme iradesi ve bunun sonucunda iki tarafın da kabul ettiği, uluslararası olarak tanınan sınırlar içinde, barışçıl şekilde bir arada yaşanabilecek iki devletli çözüme ulaşılması için dua edelim. Uluslararası camianın çabalarının sürmesini diliyorum.”

    Papa: Hz. İsayı acı çeken Ortadoğulu çocukların yüzünde görüyoruz

    ÇOCUKLAR ACI İÇİNDE
    Suriye, Irak, Yemen, Güney Sudan, Somali, Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya gibi savaşların yaşandığı ülkelerde çocukların acı içinde olduklarını vurgulayan Papa, Venezuela’nın da halkın yararı için toplumdaki çeşitli unsurlarla olan açık diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini belirtti. Kore yarımadasındaki krizin aşılması temennisinde de bulunan Papa, bütün dünyanın çıkarı için ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin artması gerektiğini söyledi. Ülkelerini yalnız başlarına ve insanlık dışı şartlarda terk etmeye zorlanan çocukların insan kaçakçılarının hedefi haline geldiğinin de altını çizen Papa Franciscus, göçe zorlanan insanların hayatlarını, zaman zaman trajediyle sonuçlanan zorlu yolculuklarda riske attıklarını hatırlattı.

    Papa: Hz. İsayı acı çeken Ortadoğulu çocukların yüzünde görüyoruz

    KALPLERİMİZ İSA’YA KAPANAN KAPILAR GİBİ OLMASIN
    Arakanlı Müslümanlara ilişkin de konuşan Papa, “Umarım ki uluslararası toplum, bölgedeki azınlıkların izzetinin korunması konusundaki çabalarına son vermez. Hazreti İsa, kabul görmemenin acısını çok iyi bilir, kalplerimiz o insanlar için Beytullahim’deki evlerin kapıları gibi kapalı olmasın” ifadelerini kullandı.
    Papa, konuşmasının sonunda bugünün ve geleceğin çocukları için dünyayı daha insani ve güzel bir yer yapma çağrısında bulundu.

    Etiketler: papa'dan noel mesajı , iki devletli çözüm , Hıristiyan bayramı
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