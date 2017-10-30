Papa heykelindeki haç için 6 ay süre

FRANSA’da yüksek mahkeme, heykelin üzerindeki haçın ülkede ‘Kilise ve devlet işlerinin ayrılması kanununu’ ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme kararında, Papa’nın ve üzerindeki kemerin kalabileceğini söyleyerek haçın en fazla altı ay içinde heykelin üzerinden kaldırılmasını istedi.

Ayrıca Yargıtay, 2006 yılından beri büyük tartışmalara yol açan davada Brittany komününün son yıllarda heykelin kaldırılması için lobi faaliyetleri yürüten Ulusal Özgür Düşünce Federasyonuna 3 bin euro para cezası ödemesi gerektiğine hükmetti.

Polonya Başbakanı Beata Szydo ise sansürden kurtarmak için heykelin Polonya’ya gönderilebileceğini söyledi. Twitterda da #MontreTaCroix (Haçına sahip çık) hashtagi ile insanlar haç fotoğrafları paylaşarak konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.