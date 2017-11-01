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    Papa: Dua ederken bazen uyuyakalıyorum

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis, internet üzerinden yayın yapan bir kanalda 'bazen dua sırasında uyuyakaldığını' söyledi.

    Papa, Youtube'da yayınlanan TV2000 adlı dini kanala konuştu ve 19. yüzyılda yaşamış bir Katolik azizini kastederek "Bazen dua sırasında uyuyup kalıyorum (…) Aziz Theresa'ya da oluyordu" diye konuştu.

    "DUA SIRASINDA UYUYAKALMAK TANRI'YI HOŞNUT KILIYOR"

    Bununla birlikte, Papa, dua sırasında uykuya dalmanın 'Tanrı'yı hoşnut kıldığını' söyledi ve bir Hıristiyan için Tanrı huzurunda uyumanın, 'bir çocuğun babasının kollarında uyuyakalmasına' benzediğini söyledi.

    7 SAAT UYUYOR

    Kaynaklara göre Papa akşam 21.00 civarında uyuyup sabah 04.00 civarında uyanıyor.

    Etiketler: Papa francis , vatikan , hıristiyanlık
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