Papa: Dua ederken bazen uyuyakalıyorum

Papa, Youtube'da yayınlanan TV2000 adlı dini kanala konuştu ve 19. yüzyılda yaşamış bir Katolik azizini kastederek "Bazen dua sırasında uyuyup kalıyorum (…) Aziz Theresa'ya da oluyordu" diye konuştu.

"DUA SIRASINDA UYUYAKALMAK TANRI'YI HOŞNUT KILIYOR"

Bununla birlikte, Papa, dua sırasında uykuya dalmanın 'Tanrı'yı hoşnut kıldığını' söyledi ve bir Hıristiyan için Tanrı huzurunda uyumanın, 'bir çocuğun babasının kollarında uyuyakalmasına' benzediğini söyledi.

7 SAAT UYUYOR

Kaynaklara göre Papa akşam 21.00 civarında uyuyup sabah 04.00 civarında uyanıyor.