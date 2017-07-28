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    Panzer ketçabı yutmadı

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    28 Temmuz 2017 - 22:38Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 22:39

    İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz mart ayında bir çetenin Diyarbakır’dan yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapacağı yönünde bilgi aldı.

    Başlatılan takipte, çetenin uyuşturucuyu kamyona yükleyerek İstanbul’a doğru yola çıkardığı belirlendi. Mobilya yüklü kamyon Ankara’da sıcak takibe alındı. Kocaeli’den İstanbul’a giren kamyon durduruldu. Şoför ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

    Dedektör köpek “Panzer” kamyonda hassas burnuyla arama yaptı. Panzer mobilyalar arasındaki ketçap kutularına patilerini vurarak dikkat kesildi. Kutular tek tek açılarak esrarlara ulaşıldı. Ketçap kutularında 500 kilo esrar bulundu. Polis operasyonun devamında esrarla bağlantılı 3 kişiyi daha yakaladı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

    Etiketler: narkotik , Polis , gazetehaberleri
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