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    'Pantolon'dan göreve iade

    ANKARA
    27.01.2018 - 22:10 | Son Güncelleme:

    KADINLARIN kot pantolon giymemesi gerektiğini savunarak, ebeveynlere, “Kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme” sözleri tepki çeken Dr. İhsan Şenocak görevine iade edildi.

    İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu Şenocak, tepki çeken kadınların pantolon giymesine yönelik eleştirilerinin yanı sıra, “Bir erkek iş arkadaşı(!) bir bayanla baş başa kahve içiyorsa aileleri hükmen dağılmıştır. Çünkü hariçte yakınlaşma ailede uzaklaşmaya gebedir” paylaşımıyla da tartışma yaratmıştı.

    Bu süreçte Şenocak açığa alınmış, ancak açığa alınma gerekçesine ilişkin açıklama yapılmamıştı. Şenocak’ın bir süre önce Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevine iade edildiği bildirildi. Diyanet, bu sürece ilişkin de bir açıklama yapmadı. 

    Etiketler: diyanet işleri başkanlığı , laiklik , gazetehaberleri , son dakika
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