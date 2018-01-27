'Pantolon'dan göreve iade

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu Şenocak, tepki çeken kadınların pantolon giymesine yönelik eleştirilerinin yanı sıra, “Bir erkek iş arkadaşı(!) bir bayanla baş başa kahve içiyorsa aileleri hükmen dağılmıştır. Çünkü hariçte yakınlaşma ailede uzaklaşmaya gebedir” paylaşımıyla da tartışma yaratmıştı.



Bu süreçte Şenocak açığa alınmış, ancak açığa alınma gerekçesine ilişkin açıklama yapılmamıştı. Şenocak’ın bir süre önce Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevine iade edildiği bildirildi. Diyanet, bu sürece ilişkin de bir açıklama yapmadı.