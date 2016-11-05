Pantene Altın Kelebek Heyecanıma Sevenlerim De Ortak Olacak

Bilgehan Uyar Erol (P&G Saç Bakım ve Güzellik Kategorisi İletişim Grup Müdürü)

Neslihan Atagül ile iş birliğimiz çok güzel başladı ve şu anda da Pantene Atın Kelebek sürecinin heyecanını birlikte paylaşıyoruz. Sevgili Neslihan, Pantene Altın Kelebek gecesinde de güçlü ve sağlıklı görünen Pantene Saçı ile kırmızı halıda ışıldayacak. Bugün de 10 şanslı kız ile tüm sürecin heyecanını ve kırmızı halıda muhteşem saçlarla ışıldamak için ipuçlarımızı paylaşacağız.



Ödül törenine bir hafta kaldı. Neler hissediyorsun?

- Heyecanlıyım. Hem ilk defa Altın Kelebek törenine katılacağım, hem Pantene ile ev sahibiyim hem de ödüle adayım! Tatlı bir heyecanım var bundan ötürü. Ayrıca sevenlerim de bu heyecanıma ortak olacak. Elbisemi, saçımı, makyajımı sosyal medya üzerinden onlarla birlikte seçeceğiz. O gece çeşitli sürprizlerimiz de olacak.



Törende nasıl bir Neslihan hayal ediyorsun?

- Saçlarımı açık kullanmak istiyorum... Güzel olma ve hakkıyla temsil etme kafasındayım açıkçası. (Gülüyor) Benim için o son gün çok heyecanlı olacak. Bir anda akşam olacak ve sabah hazırlanmaya başladığım kırmızı halının vakti hemen gelecek!



Hem ‘en iyi kadın oyuncu’ hem de ‘en iyi dizi çifti’ kategorilerinde ödüle adaysın. Başrolünde oynadığın “Kara Sevda” da ‘en iyi dizi’ adayları arasında. Tüm bu adaylıkları ilk duyduğunda ne hissettin?

- Çok mutlu oldum, ödül alıp almayacağım henüz belli olmasa dahi aday olduğumu duyduğum için bile çok gurur duydum. Oynarken filmde veya dizide ‘Acaba ödül alır mıyım?’ diye düşünmüyorum açıkçası. Ful motivasyon ve konsantrasyonla yapmaya çalışıyorum işimi. İnsanlar da bunu seviyorsa ve beni izlemeyi seviyorlarsa, ne mutlu bana. Ödül alırsam bu beni çok gururlandırır, çok mutlu eder. Çünkü halkın karar vermiş olduğu bir şey. Ama alıp alamamak önemli değil, yalnızca aday olmak bile başlı başına harika bir şey.



Peki ödül kazanırsan, teşekkür konuşmanda özellikle söylemek istediğin bir cümle var mı?

- İnan bilmiyorum. Daha önce de başka törenlerde ödül aldım ve hiç sahneye çıkıp uzun uzun konuşan insanlardan olamadım. Ben yapamıyorum. O an içimden ne geçiyorsa onları söylüyorum. Pantene Altın Kelebek’te de ödül alma durumum olursa öyle olur muhtemelen...



DAHA 8 YAŞINDAYKEN “OYUNCU OLACAĞIM” DEDİM



Başrolünü üstlendiğin dizi, oynadığın reklam filmi, Kadir Doğulu’yla evlenmen derken 2016 yoğun bir yıl oldu senin için. Neler söyleyeceksin bu yıla dair? Neler değişti hayatında?

- Bu yıl gerçekten çok çalıştım. Buraya da sıfır uykuyla geldim mesela. Ama yaptığım işi çok seviyorum. Aslında şöyle diyebilirim; istediğim ve çok sevdiğim şeyi yaparken para kazanıyorum. Bana böyle bir artısı oluyor! (Gülüyor) Dediğin gibi yoğun bir yıldı. “Kara Sevda” tuttu, bundan dolayı çok mutluyum. Güzel tepkiler alıyoruz. Aynı zamanda Pantene’in marka elçisi oldum. Onun dışında evlendim ve evliliğimde de her şey yolunda gidiyor. Çok motive olduğum bir dönemdeyim kısacası.



Sevdiğin işi yaptığını söyledin. Oyunculuk, hayallerinin mesleği miydi?

- Evet... Ben daha 8 yaşındayken babamla film izlerken “Baba ben oyuncu olacağım” dedim düşün! 13 yaşına geldiğimde de “Artık bir şeyler yapmam lazım” dedim. Geç de değildi aslında, neden “artık” dediysem... (Gülüyor) Araştırdım, bir ajans buldum internetten. Anneme “Beni buraya götürmeni istiyorum” diye diye görüşme ayarladım. Sonra ajansa kaydoldum, filmler, reklamlar derken bu yolculuğa başlamış oldum. 18’ime kadar annem beni bütün setlere götürdü. Canım benim, büyük sabır!



Kariyerinde hedeflerin neler?

İyi bir oyuncu olmak istiyorum ve gerçekten bu konuda kafa patlatıyorum. İşimi hakkıyla yapmak istiyorum.



Gelelim Pantene ile işbirliğine. Nasıl gelişti bu birliktelik?

- Pantene’den bana ilk teklif gelip de ilk bir araya geldiğimizde, bana daha önce Pantene kullanıp kullanmadığımı sordular. Ben de kullanmadığımı söyledim, çünkü daha önce gerçekten kullanmamıştım. Önce denemek istedim, bana birkaç ürün hediye ettiler. Şampuan, saç bakım kremi ve bakım yağlarını birlikte kullanırsan en iyi sonucu alacaksın dediler. Ben o güne kadar saç bakım kremi hiç kullanmazdım. Halbuki sette çok yoğun çalıştığımız için saçlarımız yıpranıyor, sürekli işlem görüyor. Saç işlem gördükçe de kırılıyor ve kestirilmesi gerekiyor. Ben saç kestirmeyi sevmiyorum, uzun saça bayılan biriyim çünkü. Benim için saç kestirmek işkence oluyor. Pantene’i saç bakım kremi ve yağları ile brilikte set olarak kullanmaya başladıktan bir süre sonra ise aslında saçlarımı kestirmeme gerek kalmadığını anladım ve o anda ürüne aşık oldum! Ardından teklife evet dedim ve birlikte çalışmaya başladık.



Saçında boya var mı?

- Yok. Hiç boyatmadım saçımı.



Saçların çok güzel ve sağlıklı görünüyor. Bu konuda bizimle paylaşabileceğin bakım sırların var mı?

- Sadece 5 aydır Pantene kullanıyorum ve samimiyetle söylüyorum başka bir şey yapmıyorum. Pantene’in saç bakım kremi ve saç bakım yağları saçlarımı kestirmeme gerek kalmayacak kadar iyi bir bakım sağlıyor. Saçlarım daha önce hiç olmadığı kadar sağlıklı ve harika görünüyor.



Son olarak eşinizi sormak istiyorum. Kadir Doğulu’yla sette tanışıp evlendiniz. Yeniden aynı projede rol alır mısınız?

- Neden olmasın? İkimizin de içine sinen bir proje olursa seve seve oynarım.



NESLİHAN ATAGÜL İLE 10 PANTENE KIZI’NIN SÖYLEŞİSİ

Törene sayılı günler kala Pantene ve Hürriyet Özel Jürisinin seçtiği 10 şanslı Pantene kızı, Pantene Altın Kelebek Kırmızı Halıya Hazırlık Akademisi’nde Neslihan Atagül ile bir araya gelme fırsatı yakaladı. Atagül kızların merak ettiklerini yanıtladı…



Kırmızı halının gerçekleşeceği gün, geceye nasıl hazırlanıyorsunuz?

Sabah erken saatlerde, beni hafiften motive edecek bir müzik eşliğinde güne başlıyorum. Çok güzel bir şekilde, en özendiğim halimi görüyorum o an aynada. Böyle özel gecelere hazırlık inanamayacağınız şekilde hızlı geçiyor, şimdiden uyarayım. Bir anda bakıyorsunuz kırmızı halıya son 1 saat kalmış, inanamayacağınız kadar hızlı geçiyor zaman siz hazırlanırken. Benim için kırmızı halı hazırlığı bu oluyor o gün. Altın Kelebek’te yürümedim ama yürüdüğüm kırmızı halılarda böyle oluyor.



NESLİHAN’DAN KIZLARA TAVSİYE: Gerçekten çok heyecanlı olacaksınız. Bunu biliyorum ama o an ne hissediyorsanız onu yaşayın. Anda kalın, anın tadını çıkarın. Çok hızlı geçiyor çünkü zaman, kendinizi akşam eve dönmüş, topukluları çıkarırken ‘uf ayaklarım da acımış” derken buluyorsunuz. ‘Ne kadar çabuk geçti’ falan diyeceksiniz. O yüzden o yaşadığınız anı çok iyi değerlendirin.



PANTENE’iN SAÇ BAKIM KREMiNE AŞIK OLDUM

Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?

Ben küçük yaşta istediğim şeye karar vermiştim. Hiç ‘Oyuncu olmasaydım ne olurdum’ gibi bir şeyim yok, olmadı. Ben bu işi istedim, şimdi de severek yapıyorum.



Saç bakım kremi kullanıyor musunuz?

Ben saç bakım kremi hiç kullanmazdım. Pantene ekibi ile tanıştıktan sonra ilk olarak deneme amaçlı kullanmaya başladım, istikrarlı bir şekilde kullanmaya devam ettim ve sonunda saç kremine aşık oldum! Saçlarımın kırılmasını engelleyen şey saç bakım kremi ve saç bakım yağıymış meğer.



Kendinizi en çok eleştirdiğiniz tarafınız nedir?

İnatçıyım. Biraz ama… Onu törpülemeye başladım. Son bir yıldır onu törpülüyorum. Annem hep bana inatçı keçi der.



Günlük hayatta kıyafetlerinizi seçerken neye önem verirsiniz?

Daha çok rahatlığıma önem veriyorum. Bot çok seviyorum. Çizme, kovboy çizmesi, deri ceket favori parçalarımdır. Özel bir yemek veya kızkıza buluşma olduğunda topuklu kullanıyorum. Sette daha çok topuklu ayakkabı giydiğimiz için normal zamanlarda ayakları dinlendirmek gerekiyor diye rahat olmayı seviyorum. Tarzım da bu aslında.



Sosyal medya ile aranız nasıl?

Twitter’dan yazılan şeylere fırsatım oldukça bakıyorum, okuyorum. Instagram ve Twitter’da sık cevap yazamasam da görüyorum, okuyorum biliyorum. Aman aman aktif kullanmıyorum. Biraz yoğunluktan kullanamıyorum, insanlar istiyor fotoğraf paylaşmamı, ben de sevenlerimi çok seviyorum. Hesaplarım da bu yüzden var açıkçası.