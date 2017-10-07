Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Pantagon açıkladı: Ölen ABD askeri sayısı 4 oldu

    Pantagon açıkladı: Ölen ABD askeri sayısı 4 oldu

    AA
    07.10.2017 - 00:31 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer'de 4 Ekim'de ABD özel kuvvetlerine düzenlenen saldırıda ölen Amerikan askeri sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

    Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning tarafından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırının ardından ilk anda kendisine ulaşılamayan bir askerin cansız bedenine ulaşıldığı, böylece saldırıda ölen askerlerin sayısının 4'e çıktığı belirtildi.

    "DOĞRULUYORUZ"

    Saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), "ABD ve Nijer ortak devriye konvoyuna Nijer'in güneydoğusunda ateş açıldığına dair haberleri doğruluyoruz. Olayın detaylarını inceliyoruz ve sahadaki bilgileri doğruladıktan sonra daha detaylı bilgi paylaşacağız." ifadesini kullanmıştı.

    Bir Pentagon yetkili ise New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, saldırıda üç Amerikan askerinin öldüğünü, iki askerin yaralandığını iddia etmişti. Açıklamada, "Bu eğitimin bir boyutu da Nijerlilere ülkelerinde istikrar ve güvenlik sağlama kabiliyetlerini geliştirmek üzere verilen tavsiye ve taktiksel yardımdır." değerlendirmesinde bulunmuştu

    Etiketler: ABD , saldırı , asker , Asker
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri