Pansiyonların yolları taştan El Roman çıkardı bizi baştan

Her şeye rağmen, en güzel şey yaşamak, diye başlıyor, Rafet El Roman’ın yeni klip çekilmiş şarkısı. El Roman’ın geçen yılki albümü ‘Mecnun’un şarkılarından biri. Albümün çıkışı bir yılı geride bıraktı ama klip dediğimiz şeyin böyle de bir mucizesi var; şarkıyı yeni kılıyor, yeniden dikkatlere sunuyor.

“Düşünme, ne olduysa oldu işte; boş ver, giden gider, sen yol ver” diye de devam ediyor. Her şey, piyasaya bir başka ‘yaz şarkısı’ sürmek için uygun gibi. Hem boş verecek hem de yol verecek tatilciler, daha ne olsun! Eh, seçilen şarkının havası/kalıbı da boş değil. Başlardaki tıngır mıngır gitar, bir Juanito şarkısı başlıyor gibi bir hava estiriyor ama şarkının trafiğini çizenler oralarda fazla takılmamış ve derhal daha da tıngır/mıngır bir ritim ile Güney Amerika dolaylarına uç(ur)muşlar. Latin havaları da var yani, başka ne istenebilir, öyle değil mi? Umut var bir kere, “Hayat güzelmiş” diyor. “Üzülme, terk eden de yanacak” diyor, bitti/gitti işte; eğlenelim, coşalım...

Klip de böyle bir hava estiriyor. Çizilen atmosfer: Yaz, deniz, güneş... Aşk, eğlence, keyif... Pansiyonların yolları taştan, Rafet El Roman çıkardı bizi baştan.

GÜLELİM, RENKLER BİZİ YORSA DA

Doğrudan doğruya deniz ile açılıyor klip, deniz bizi çağırıyormuş gibi. Sonra hemen El Roman giriyor devreye: Üzerinde şortu, sırtında çantası. Fazla gecikmeden esas kız da görünüyor, başında hasır şapkasıyla. Çiftimiz tamamlanıyor; şarkı coşkuyu esirgemeden verirken, bir aşk hikâyesi seyredeceğiz. Zaten hemen karşılaşıyorlar da. Rüzgâr kızımızın şapkasını kapıp yerlere atıyor. Kim alacak onu düştüğü yerden? Kızımızın kendisi mi? Rafet alacak tabii. Bir pop şarkısının klip senaryosu için kim fazla kafa yormak ister ki?

Derken Rafet, DJ kabininde beliriyor. Elinde kulaklık, dans ede ede kendi şarkısını çalıp söylüyor. Eğlence filan, sular seller gibi. Ama bir noktada uyumak da lazım tabii ve pansiyonun yolu görünüyor. Tesadüfe bakın ki müstakbel çiftimiz hem aynı pansiyonda hem de odaları yan yana değil miymiş!

Öyleymiş ve ufak bir anahtar/oda karıştı hikâyesi sonrası, kızımız hem Rafet’in kollarındadır hem de DJ kabininde, onun yanı başında. Niye mi? Öyle. Klibi de yöneten El Roman’ın canı öyle çekmiş. Kol kola gezerek, atlarla dolaşarak klibin sonunu getiriyorlar da biz öyle anlıyoruz, en güzel şeyin yaşamak olduğunu.

Fena olmayan bir albümün, fena olmayan şarkılarından biriydi ‘En Güzel Şey Yaşamak’. Kliple birlikte, ‘En güzel şey, kliple hava atmak’ haline gelmiş. İtiraz eden pek çıkmaz; herkes hava (hatta cıva) peşinde nasılsa.