Pansiyondan çıkan Yusuf nereye gitti?

AVUSTURYA’dan bir hafta önce anne babası ve ağabeyi ile Antalya Kepez’e tatile giden Yusuf Biber, dün sabah uyandıktan sonra kaldıkları pansiyonun lobisine indi. Burada bir süre oyalanan Yusuf, daha sonra pansiyondan ayrıldı. Üzerinde mavi tişört, mavi kapri pantolon ve ayağında siyah terlik bulunan Yusuf’tan bir daha haber alınamadı. Astım hastası oğullarının ilk kez bu kadar kendilerinden ayrı kaldığını söyleyen babası Burhan Biber, oğlunun hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Oğlunun şimdiye kadar kendilerinden izinsiz hiç bir yere çıkmadığını belirten Burhan Biber, “Oğlum biz uyurken yatağından kalkmış. Üzerini giyindikten sonra lobiye inmiş. Burada görevlilerle sohbet ettikten sonra çıkıp gitmiş. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Polisten bir an önce bulmasını istiyoruz” dedi.