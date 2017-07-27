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    Panama bandıralı gemiye göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    27 Temmuz 2017 - 20:39Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:46

    Moldova'dan İtalya'ya giden Panama bandıralı yük gemisine göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Gemide eski gemi kaptanı olduğu belirlenen Suriyeli H.H ile bu kişiye yardım eden 5 kişi gözaltına alındı. Suriyeli gemi kaptanı motor bölümünde yakalandı.

    İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Moldova'dan İtalya'ya giden yük gemisine İstanbul açıklarında kaçak göçmen alındığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine başlatılan çalışmada, gemiye tekneyle kaçak göçmen alındığı tespit edildi. Panama bandıralı gemiye göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Kaçakçılık Şube, Deniz Şube ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fatih açıklarında gemiye geçtiğimiz salı akşamı saat 21.00 sıralarında ortak operasyon düzenledi. Gemiye çıkan ekipler, gemide arama yaptı. Geminin motor bölümünde gizlenen 38 yaşındaki Suriyeli H.H gözaltına alındı.

    İstanbul Boğazından geçtikten sonra tekneyle gemiye alındığı belirilenen H.H'ye gemide bulunan Suriyeli M.S'nin(29) yardım ettiği saptandı. H.H'nin İstanbul'da gizlenmesine yardımcı olan K.B, Ü.G, N.Y ve M.N'de adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

    Panama bandıralı gemiye göçmen kaçakçılığı operasyonu

    H.H'nin eski gemi kaptanı olduğu ve İtalya'ya gitmek için gemiye kaçak olarak tekneyle getirilerek gemiye alındığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gemi demir attırılarak Fatih açıklarında bekletildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltıların artabileceği belirtidi.

    Etiketler: panama , gemi , kaptan
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