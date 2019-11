120 ay sabit taksit ve %20 peşinat fırsatı!

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) tarafından ekonomik büyümeye destek olmak ve sektöre ivme kazandırmak için başlatılan “Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye” kampanyasında yer alan Jardin Eden, 120 ay vade ve aylık 0,7 faiz oranı fırsatı sunuyor.



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.



Pana Yapı’nın uzun zamandır beklenen konsept projesi ‘Çeşme Jardin Eden’, yalnızca Çeşme’nin değil, bölgenin de en özel projelerinden biri olarak tanımlanıyor. Satışa açılan ilk etabının yüzde 25’inin ön talep yoluyla sahibini bulduğu Çeşme Jardin Eden’e yoğun ilgi de devam ediyor.



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.



Az katlı, yatay yaşam konsepti

Her biri birbirinden farklı 118 villadan oluşan ve toplam 124 dönüm arsa üzerinde hayata geçirilen ‘Çeşme Jardin Eden’, az katlı yatay yaşam tarzını yansıtan konseptiyle Ege’de eşsiz bir yaşamın kapılarını aralıyor.



Her villanın ve her sokağın denize baktığı ‘Jardin Eden’, ferah meydanları, lavanta çiçekleri arasındaki keyifli yürüyüş yolları, ıhlamur kokuları arasındaki bisiklet parkurları, küp taşlı yolları, taş duvarları, kemerleri, seyir terasları, huzur vadeden kameriyeleri, zeytin atölyesi ve isteğe bağlı olarak işlenebilen bahçe alanlarıyla, hayalleri gerçeğe çeviriyor.



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.



‘Jardin Eden’de zengin sosyal donatılar, hamam, fitness, sauna, özel havuzlar ve çocuk havuzlarının yanı sıra; akıllı ev sistemi, yerden ısıtma sistemi, arıtma su sistemi, usb prizler, güvenlik hizmetleri dahilinde 24 saat özel güvenlik ve housekeeping hizmetleri de yer alıyor.



Projeye 800 metre uzaklıkta özellikle tertemiz denizi ve yumuşak kumsalıyla ev sahiplerinin kullanımına açık bir plajı da bulunan ‘Çeşme Jardin Eden’, ayrıca termal özellikleriyle Türkiye’nin ve dünyanın en özel plajlarından biri olan Ilıca Plajı’na da 6 km, Alaçatı merkeze 6 km mesafede bulunuyor.



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.