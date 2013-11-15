Pamukkale Turizm'den %50 İndirim!

“Seyahat etmek özgürlüktür” diyen ve Türkiye’de 50. hizmet yılını aşan Pamukkale Turizm’den yakala.co’ya özel %50 İndirim! 450 noktada, 3.395 çalışan ve 400 araçtan oluşan filosu ile hizmet veren Pamukkale Turizm, 1 Ocak - 30 Nisan 2014 arasındaki tüm seferlerinde yakala.co’ya özel %50 indirimli bilet fırsatı sunuyor.



Yapman gereken tek şey, tıklayarak yakala.co’nun fırsatından faydalanmak ve Pamukkale Turizm’den indirimli biletini almak!



Sonrasında ise Pamukkale Turizm’in konforlu ve teknolojik araç filosu, keyif dolu bir yolculuk için seni bekliyor olacak!



Pamukkale Turizm’in mutlu bir yolculuk sağlayan Pamukyol (2+1 koltuklu) ve Teknobüs nitelikli araçları, Türkiye’de ilk defa USB giriş olanağı olan koltuk ekranları uygulaması ile yolculuğa keyif katıyor. Pamukkale Turizm’in modern donanımlı araçlarının geniş ve rahat koltuklarında seyahat esnasında 44 ayrı kategoride binlerce müziği dinleyebilir, 50’ye yakın film arasından zevkinize uygun olanını seçebilir, bilgisayar oyunları oynayabilir ve hatta internette sörf yapabilirsiniz. Ve yine bir ilk olan Android işletim sistemli 10 inch dokunmatik ekranlı özel araçlarda, Pamukkale Turizm’in sağladığı benzersiz seyahat deneyimini yaşayabilirsiniz.



Ayrıca Pamukkale Turizm’in araçlarında yolculuk esnasında ikram edilen sıcak ve soğuk içecekler, damak beğenisine göre sunulan yiyecekler, âdeta lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Pamukkale Turizm’in özel ikram menüsünde açık büfe olarak servis edilen lezzetlerle beraber, tüm yolculara sunulan Dardanel sandviçlerin tadını çıkarırken, Pamukyol araçlarında demleme çayın ve Türk kahvesinin keyfine varabilirsiniz.



Birçok prestijli hizmet ve kalite ödülüne layık görülen ve sektöründeki liderlik bayrağını bırakmamaya kararlı olan Pamukkale Turizm, yakala.co’ya özel %50 indirimle sizleri de ayrıcalıklı bir yolculuğa davet ediyor ve “Seyahat Etmek Özgürlüktür” diyen yolcularını bekliyor.



Bilet alım aşamasından yolculuğa kadar mükemmel hizmet anlayışını yansıtan Pamukkale Turizm’in yakala.co’da yer alan bu fırsatını kaçırmayın.



Detaylı bilgi edinmek ve fırsatı satın almak için tıklayınız...

