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    Pamuk yığınında yaşamını yitiren 3 çocuğun ölüm nedeni belli oldu

    ŞANLIURFA (AA)
    19.10.2017 - 16:52 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da, tarlada istiflenen pamuk yığınları arasında cansız bedenleri bulunan 2’si kardeş 3 çocuğun otopsileri tamamlandı.

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından, 3 çocuğun pamuk tarlasında ölü bulunmasına ilişkin, ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesine bağlı Gözeller Mahallesi’nde üç çocuğun pamuk yığınlarının arasında ölü bulunmalarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gözeller Mahallesi’nde üç çocuğun pamuk yığınlarının içerisine girdikleri sırada, ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi. Ali (13) ve Harun Tekdağ (14) kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ'ın (13) hayatını kaybettikleri olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup, olayla ilgili otopsi işlemleri tamamlanarak, alınan organ ve doku örnekleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Kesin ölüm sebepleri İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlara göre belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Şanlıurfadan kahreden haber... Pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldüŞanlıurfa'dan kahreden haber... Pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü

    Etiketler: Son dakika , pamuk yığını
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