Pamela Spence kimdir kaç yaşındadır?

Pamela Spence, katıldığı programlar, sanatçı kişiliği ve çıkardığı albümler ile gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Peki, Pamela Spence kimdir ve kaç yaşında? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler

PAMELA SPENCE KİMDİR?

Pamela Spence, 23 Şubat 1973 tarihinde Almanya'nın Heidelberg şehrinde dünyaya geldi.

Rock ve elektronik müzik şarkıcısı olan Pamela Spence, İngiliz baba ve Türk annenin kızıdır. Babasının askeri görevi nedeniyle uzun süre Almanya'da ikamet eden sanatçı, ebevenlerinin boşanmasıyla birlikte 15 yaşında hayatına yeni bir yol vermiştir.

Türkçe'yi 15 yaşında öğrenen Pamela, bir süre dizilerde rol almış, sanatını icra edebilme adına vokalistlik yapmış ve nihayetinde çıkardığı albümler ile ün kazanmıştır. Pamela anne babasının boşanmasının ardından eğitimini Türkiye'de, Ankara Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirmiştir.

Orta öğreniminin ardından üniversite alanına hangi açıdan devam edeceğini belirleyen Pamela, içindeki sanatı ayyuka çıkarmak için Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tercih etmiştir.

Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan'ın birlikte rol aldığı Atları da Vururlar isimli müzikalde rol alan güzel sanatçı, dizi kariyerine Lahmacun ve Pizza ile başlamış ve Teoman'a vokalistlik yapmıştır.

Özel hayatı ile çok fazla gündeme gelmeyen Pamela, Burak Sergen ile kısa süreli bir evlilik yaşamıştır. Haziran 2004'te 'Mucizeler Komedisi'nde dişi melek rolünü üstlenen güzel sanatçı, ilk albümünü ise 'Eğer Dinlersen' ismiyle 1 Haziran 2002'de çıkarmıştır.

Rock müzik anlamında ilk albümü denilebilecek albüm ise 23 Kasım 2004 tarihinde Şehir Rehberi olarak piyasaya çıkmıştır. Pamela Spence'in asıl isim yaptığı parça ise dillere pelesenk olan 'İstanbul' isimli şarkısıdır.

Pamela, 2010 yılında elektronik müzik alanına geçiş yaparak 'Stil Zengini' isimli dördüncü albümünü yayınlamıştır.