Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Palazzo gösterisi başladı

    Palazzo gösterisi başladı

    Ali VARLI / BERLİN
    08.11.2017 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Berlin’in eğlence dünyası hareketlendi. Bu yıl 16’ncı kez Berlin’de çadır kuran dünyanın en önemli şovlarından Palazzo, yeni sezonu açıp, ilk gösterisini yaptı.

    PLAZZO gösterisi sırasında davetliler yemek eşliğinde birbirinden farklı gösterileri izleme fırsatı buluyor. Çeşitli ülkelerden sanatçı, akrobat, dansçı, sihirbaz ve komedyenlerin yer aldığı gösteride sanatçılar, şovlarına zaman zaman davetlileri de katarak tüm çadırı sahne olarak kullanıyor. Şovun ana aktörü Miss Frisky. İngiliz sanatçı sahne performansıyla Türkiye’deki ‘Huysuz Virjin’e benzetiliyor. Davetlilere şakalar yapan, onları sahneye çıkartan, şovun bir parçası yapan Miss Frisky, seslendirdiği İngilizce ve Almanca şarkılarıyla ilgi görüyor. büyük Ayrıca, Rus akrobatların ip gösterisi de nefesleri kesiyor. 

    Palazzo'nun bu yılki gösteri çadırının kurulmasına Berlinli Aytaç Demir de katkı sundu. Demir, “Palazzo dünyanın en önemli şovları arasında yer alıyor. Birçok ulustan insanlar gösterilerde yer alıyor. Gösterilere Berlinli Türklerin de büyük ilgi göstereceğini sanıyorum” dedi.
    Palazzo mart ayına kadar Berlin'de gösterilerini sürdürecek.

    Palazzo gösterisi başladı
    Palazzo gösterisi başladı
    Palazzo gösterisi başladı
    Palazzo gösterisi başladı

    Etiketler: şov
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri