Palazzo gösterisi başladı

PLAZZO gösterisi sırasında davetliler yemek eşliğinde birbirinden farklı gösterileri izleme fırsatı buluyor. Çeşitli ülkelerden sanatçı, akrobat, dansçı, sihirbaz ve komedyenlerin yer aldığı gösteride sanatçılar, şovlarına zaman zaman davetlileri de katarak tüm çadırı sahne olarak kullanıyor. Şovun ana aktörü Miss Frisky. İngiliz sanatçı sahne performansıyla Türkiye’deki ‘Huysuz Virjin’e benzetiliyor. Davetlilere şakalar yapan, onları sahneye çıkartan, şovun bir parçası yapan Miss Frisky, seslendirdiği İngilizce ve Almanca şarkılarıyla ilgi görüyor. büyük Ayrıca, Rus akrobatların ip gösterisi de nefesleri kesiyor.

Palazzo'nun bu yılki gösteri çadırının kurulmasına Berlinli Aytaç Demir de katkı sundu. Demir, “Palazzo dünyanın en önemli şovları arasında yer alıyor. Birçok ulustan insanlar gösterilerde yer alıyor. Gösterilere Berlinli Türklerin de büyük ilgi göstereceğini sanıyorum” dedi.

Palazzo mart ayına kadar Berlin'de gösterilerini sürdürecek.







