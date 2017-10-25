Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Palandöken'den "ambalaj" değerlendirmesi

Palandöken'den "ambalaj" değerlendirmesi

AA
25.10.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

ürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sebze ve meyvenin üretiminden satışına kadar tüm aşamaları için getirilen ambalaj zorunluluğuna ilişkin, "Ambalajlama sistemi fireyi satışa kadar önler, satış aşamasında israfı artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sebze ve meyvelerin yüzde 25-30'unun tarladan sofraya gelinceye kadar ziyan olduğunu belirtti.

Özel ambalaj ve soğuk zincir sisteminin fireyi yalnızca satışa kadar önleyeceğini savunan Palandöken, ambalajın yeni bir maliyet yaratacağını ve meyve sebzelerin birden fazla kez paketlenmesi gerekeceğini ifade etti. Palandöken, "Bu, satış aşamasında israfı artırır. Bununla beraber havasız ortama dayanıklı olmayan ürünler için kullanılan koruyucu kimyasallar da sağlığı tehdit eder. Satış noktasındaki esnaf için ambalaj zorunlu olmamalı." ifadesini kullandı.Palandöken, meyve ve sebzelerin ambalajlı satılması zorunluluğunun 1 Haziran 2018'den itibaren kademeli başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sebze ve meyve ürünlerinin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar fire oranını en aza indirmekte ilk etapta faydalı olacaktır fakat her ürünün ambalajlanması zincir marketler için bir maliyet getirir. Ürünlerin kilo bazında belirli miktarlarda paketlemesi yoluna gidilmesi israfı artırır.

Örneğin tek bir elma almak isteyen müşteri en az 4-5 tanesi paketlenmiş olan ürünleri almak zorunda kalacak, yiyemediği israf olacaktır. Vatandaş sebze meyvesini pazar ve hallerden dilediği miktarda ve seçerek alabilir. Böylece hem vatandaş ihtiyacı kadar alacak hem de pazarcı esnafımız kazanacaktır."

Ambalaj ve soğuk zincir sisteminin pazarcı esnafı için henüz zorunlu olmadığını belirten Palandöken, vatandaşın pazarcı ve manav esnafının doğal yollarla taze tuttuğu ürünleri tercih edeceğini savundu. Palandöken, "Ürününü satmak için hale ya da pazara haftada sadece bir gün gelen satıcı için soğuk hava deposu zorunluluğu bir külfet olacaktır. Belediyelerin bu zorunluluğu çözmesi halinde esnaf da pazarcı da kullanır." ifadesini kullandı.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri