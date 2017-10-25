Palandöken'den "ambalaj" değerlendirmesi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sebze ve meyvelerin yüzde 25-30'unun tarladan sofraya gelinceye kadar ziyan olduğunu belirtti.

Özel ambalaj ve soğuk zincir sisteminin fireyi yalnızca satışa kadar önleyeceğini savunan Palandöken, ambalajın yeni bir maliyet yaratacağını ve meyve sebzelerin birden fazla kez paketlenmesi gerekeceğini ifade etti. Palandöken, "Bu, satış aşamasında israfı artırır. Bununla beraber havasız ortama dayanıklı olmayan ürünler için kullanılan koruyucu kimyasallar da sağlığı tehdit eder. Satış noktasındaki esnaf için ambalaj zorunlu olmamalı." ifadesini kullandı.Palandöken, meyve ve sebzelerin ambalajlı satılması zorunluluğunun 1 Haziran 2018'den itibaren kademeli başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sebze ve meyve ürünlerinin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar fire oranını en aza indirmekte ilk etapta faydalı olacaktır fakat her ürünün ambalajlanması zincir marketler için bir maliyet getirir. Ürünlerin kilo bazında belirli miktarlarda paketlemesi yoluna gidilmesi israfı artırır.

Örneğin tek bir elma almak isteyen müşteri en az 4-5 tanesi paketlenmiş olan ürünleri almak zorunda kalacak, yiyemediği israf olacaktır. Vatandaş sebze meyvesini pazar ve hallerden dilediği miktarda ve seçerek alabilir. Böylece hem vatandaş ihtiyacı kadar alacak hem de pazarcı esnafımız kazanacaktır."

Ambalaj ve soğuk zincir sisteminin pazarcı esnafı için henüz zorunlu olmadığını belirten Palandöken, vatandaşın pazarcı ve manav esnafının doğal yollarla taze tuttuğu ürünleri tercih edeceğini savundu. Palandöken, "Ürününü satmak için hale ya da pazara haftada sadece bir gün gelen satıcı için soğuk hava deposu zorunluluğu bir külfet olacaktır. Belediyelerin bu zorunluluğu çözmesi halinde esnaf da pazarcı da kullanır." ifadesini kullandı.