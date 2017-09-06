Palandöken: “Veliler okul servislerini ve kantinleri iyi denetlemeli”

Yaptığı açıklamada okul kantinlerinde öğrencilere satılan gıdalara velilerin ve okul yöneticilerinin çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evlatlarımızın sağlıklı beslenebilmesi için hijyen koşullarına dikkat eden esnaflarımızdan gıda ürünlerini temin edin. Seyyar olarak, açık tezgahlarda sağlıksız ve denetimsiz olarak okul çevrelerinde satış yapan kişilerin mutlaka denetlenmesi ve bu satışların önüne geçilmesi gereklidir.

Çocuklarımız da sağlıksız beslenme ve açıkta yapılan satışlar konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir. Çünkü yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı beslenmelerini tüm veliler olarak arzu ederiz. Bu konuda okul yönetimi ve emniyet yetkililerimiz okul çevresinde gerekli tedbirleri almalıdır" diye konuştu.

“OKUL SERVİSLERİNE DİKKAT”

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte piyasada çok sayıda korsan servis aracının olduğuna dikkat çeken Palandöken, “Okul sezonunun başlamasına sayılı günler kala okullarımızın çevresinde korsan servis araç işletmecileri çoğalmaya başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güvenli bir eğitim ve öğretim için mutlaka yardımcı personeli ve ilgili mesleki odaya kayıtlı olan servis araçlarından birinin tercih edilmesi doğru olacaktır. Korsan servislerin biz ucuza taşırız tuzağına düşmesinler. Ayrıca servislerde rehber personel bulundurmayan servis araçlarını mutlaka Servis Araçları Odasına bildirmeliler. Emniyet yetkililerimiz, yapacakları denetimlerle evlatlarımızın can güvenliğini sağlamalıdır” şeklinde konuştu.